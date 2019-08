Stralsund

Ein großer Umzug durch Knieper West hat am Sonnabend gezeigt, wie bunt und lebhaft es in dem Stralsunder Viertel zugeht. Laut Daniel Spranger von der Stadtteilkoordination ist der Marsch dazu gedacht gewesen, um die beiden Feste zusammenzuführen, die sonst in dem Stadtteil stattfanden: gemeint sind das Knieperfest am Markant und das Teichhoffest am Teichhof.

Am Umzug waren unter anderem Gruppen vom Tanzsportclub Blau Weiß, vom Kinder- und Jugendzirkus Ostsee ’O’ lini, der Spielmannszug SV Weiß-Blau 92, das Stadtteilzentrum Knieper West, der Zoo, die Pfadfinder Royal Ranger sowie fünf Berittene des Reiterhofes Wilder Haufen Wüstenfelde teil. „Überall gingen die Fenster auf, die Leute wurden neugierig“, blickt Spranger zurück. „Zahlreiche Anwohner und Anwohnerinnen schlossen sich dem Zug an.“

Der Umzug endete auf dem Festplatz, wo ab dem frühen Nachmittag Bühnenprogramm unter anderem von De Prohner Hafengäng und Bauchredner Lars Engelbrecht sowie Info-Stände für die Unterhaltung der geschätzt 3000 Gäste sorgten.

Die Kleinen und ihr großer Auftritt: Die Kinder des Zirkus’ Ostsee ’O’lini führten ein akrobatisches Programm auf. Quelle: Daniel Spranger

Von Kai Lachmann