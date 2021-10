3G-Regeln in Stralsund: Kommt man als Ungeimpfter noch an ein Bier?

Stralsund

Wer als Ungeimpfter in Stralsund ein einfaches Bier in einer Bar oder in einem Restaurant trinken möchte, hat es momentan nicht leicht. Im Landkreis Vorpommern-Rügen steht die Corona-Ampel seit der vergangenen Woche auf Gelb, daher greifen seit dem Wochenende schärfere Corona-Regeln. Heißt für den Bar- oder Café-Besuch: Es kommt nur rein, wer geimpft, genesen oder getestet ist, also die so genannte 3G-Regelung. Die meisten Lokale in Stralsund sind ziemlich konsequent – aber es gibt auch Ausnahmen.

3G-Maßnahmen kamen sehr kurzfristig

Obwohl die Maßnahmen in kürzester Zeit auf Gastwirte und Kulturveranstalter hereinbrachen, wurden diese auch weitestgehend schnell umgesetzt. Etliche Bars informierten schon im Vorfeld am frühen Sonnabend über Social Media die eigenen Kunden über die 3G-Regelung. In einem Café an der Heilgeiststraße wurde gleich im Eingang ein „Stopp-Schild“ postiert. Darauf stand in roten Buchstaben „Bitte hier warten“. Und weiter: „Zutritt nur für Geimpfte, Genesene und Getestete“.

Kontrollen sorgen für viel mehr Aufwand

Die erste Frage der Kellnerin: „Haben Sie reserviert?“. Als Zweites wurden Gäste dann auf 3G überprüft. So ein Schild hat sich auch in einem Restaurant an der Sundpromenade bewährt. Bevor man dort zum Platz geleitet wird, lässt sich die Bedienung die Nachweise zeigen. Dies auch recht gründlich. Ohne Test haben Ungeimpfte keine Chance auf ein Störtebeker-Bier mit Burger im Innenbereich. Ähnlich wie im Café werden die Gäste freundlich informiert, geachtet wird auch auf das korrekte Tragen der Schutzmaske. Dabei war der Laden zum Zeitpunkt des Besuches am Sonnabendabend ziemlich ausgebucht. Wer nicht reserviert hatte, wurde abgewiesen. Drinnen hatte das Personal bei der hohen Auslastung schon Stress – unter der Maske keine leichte Arbeitssituation.

Paradies für Ungeimpfte: Kein 3G beim Fußballgucken

Doch nicht alle Stralsunder Lokale setzten die Maßnahmen so strikt um. So entstand beim Besuch einer Bar am Alten Markt ein ganz anderes Bild. Zum Zeitpunkt des Besuches lief auf einem Bildschirm das Auswärtsspiel des FC Hansa Rostock. Der Innenbereich war gut gefüllt mit Gästen. Drinnen trug so gut wie keiner eine Maske, weder vom Personal noch von den Besuchern. 3G-Regel oder 2G? Nicht hier. An der Bar konnte jeder ein Bier bestellen. Hier wären Ungeimpfte wie Ekkeheart Gurlitt einfach zum Zug gekommen. Doch der prominente Kneipengast, der ein Großcousin des 2012 weltweit in die Schlagzeilen geratenen Münchner Kunstsammlers Cornelius Gurlitt ist, versuchte sein Glück in anderen Bars. Für den Ernstfall hatte der ehemalige Stern-Fotograf am Wochenende spezielles Werkzeug dabei: „Ich habe immer einen Antigen-Schnelltest dabei, um in Bars, Kneipen und Restaurants rein zu kommen“, sagt Gurlitt, für den Stralsund nach Barcelona als zweite Heimat gilt. Doch diese Selbsttest-Strategie hat ihre Tücken: Sie bedeutet noch mehr Aufwand für das Lokal.

Kleine Lokale mit 3G-Kontrollen schnell überfordert

Dabei sind gerade kleine Lokale schon mit den Kontrollen der Nachweise schnell überfordert. So schätzt jedenfalls der Stralsunder Bar-Betreiber Lars-Ole Größel die Situation ein. „Man ist bemüht, alles zu machen“, sagt er. „Aber von einem Tag auf den anderen können kleine Bars nicht gleich mehr Personal einstellen, nur um zusätzlich die 3G-Regeln zu kontrollieren.“ Im Zweifelsfall muss er es selbst machen, während er die Drinks mixt. Dabei kritisiert er besonders die Informationspolitik.

„Wir müssen uns die Infos selbst suchen. In der Branche sind wir gut vernetzt und helfen uns gegenseitig. Dennoch sorgen etliche Regeln auch für Irritationen – und verunsichern zunehmend die Kunden“, so Größel. Ein Beispiel: Während man für den Besuch einer Bar am Wochenende als Ungeimpfter nur einen Antigentest brauchte, benötigte man für den Besuch eines Clubs bzw. einer Bar, in der getanzt wird, sogar einen PCR-Test. Diesen kann man in Stralsund an einem Wochenende jedoch gar nicht bekommen. Nur das Helios Hanseklinikum bietet diesen Service an. Das Testzentrum öffnet derzeit aber nur unter der Woche. Die Kosten für Selbstzahler pro PCR-Test: 152,17 Euro. Damit besteht 2G in Stralsund quasi schon jetzt.

„Nach 23 Uhr ist vielen Gästen 3G egal“

Aus Größels Sicht lassen sich die Regeln in Barsituationen zudem schwieriger umsetzen als zum Beispiel in einem Restaurant oder in einem Theater. „Bei uns kommen die Leute zusammen, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Da ist viel mehr Bewegung drin als in einem Restaurant“, sagt er. Als Gastgeber möchte er dabei besonders eines: „Allen einen schönen Abend bereiten. Da müssen die Gäste natürlich mitspielen. Wer keinen Sitzplatz bekommt oder wirklich Symptome hat, muss zu Hause bleiben“, so Lars-Ole Größel. Auch eine Erfahrung: „Bis 23 Uhr helfen viele Gäste mit, danach ist den meisten 3G oder 2G egal.“

Doch auch zur späten Stunden wird in einigen Stralsunder Lokalen scharf kontrolliert. In einem mexikanischen Restaurant wurden nicht nur die Impfnachweise und der Corona-Test verlangt. Zusätzlich wurde vom Kellner auch noch der Personalausweis zum Abgleich abgefragt.

Kino: In Stralsund kann man „James Bond“ ohne Maske gucken

Im Kino versucht man, die Zuschauer bereits vorab bestmöglich zu informieren. Über Schilder oder über die eigene Internetseite. Dort kann man auch vergleichen, wie die lokalen Unterschiede gerade sind. Während man zum Beispiel im Rostocker Kino die Schutzmaske während des Filmes aufbehalten muss, so darf man sie im Stralsunder Kino derzeit abnehmen. Am Strelasund kann man den neuen „James Bond“ also ohne Maske gucken. Dafür gilt in Stralsund 3G – außer für Kinder/Schüler bis 17 Jahre. Im Kino wird man nicht beim Kauf der Karten auf 3G kontrolliert, sondern erst, wenn man den Bereich mit den Kinosälen betritt. Dies passiert auch gründlich.

Kontrollen auch am Theater Vorpommern

Das Theater Vorpommern konnte auch umgehend auf die Situation reagieren. „Für unser Foyer-Personal war das kein Problem. Sie sind alle geschult. So konnten wir umgehend die Kontrollen organisieren“, sagt Helga Haase, Pressesprecherin am Theater Vorpommern. „Der größte Teil unseres Publikums ist bereits geimpft. Viele weitere waren darauf vorbereitet. Dennoch haben auch wir die Erfahrung gemacht, dass Zuschauer mit den Maßnahmen nicht einverstanden sind. So etwas wird uns per Mail oder Facebook mitgeteilt.“

Fazit: Besser den Impfnachweis nicht vergessen Kurzes Fazit: Wer in Stralsund derzeit einen Bar-, Kino- oder Restaurant-Besuch plant, sollte gut vorbereitet sein. Heißt: Vorab am besten einen Platz reservieren und dann an den Impf- bzw. Genesenen-Nachweis denken oder als Ungeimpfter rechtzeitig einen Corona-Test machen. Dann steht einem schönen Abend nichts im Weg, auch nicht wenn man als Ungeimpfter nur ein Bier trinken möchte. Denn die Stichproben zeigen: Die Gastronomen versuchen die Corona-Regeln im Blick zu haben – und setzen diese auch umzusetzen.

Von Kay Steinke