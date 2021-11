Ribnitz-Damgarten/Stralsund/Binz

Der Bundestag ist sich mit den Stimmen der Ampelkoalition bereits einig. Der Bundesrat muss noch zustimmen: Das veränderte Infektionsschutzgesetz soll alsbald in Kraft treten. Eine Maßnahme dabei: die 3G-Pflicht in Bus und Bahn. Nur mit Genesenen-, Impf- oder Testnachweis können Menschen dann den ÖPNV nutzen. Doch lässt sich das überhaupt umsetzen?

ODEG-Chef: Rausschmiss funktioniert nur mit Polizei-Hilfe

„Es ist mit Gegenwehr zu rechnen“, sagt Stefan Neubert, ODEG-Geschäftsführer Quelle: Ove Arscholl

Bei der Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft (ODEG) ist man offenbar wenig erfreut über die 3G-Pflicht im ÖPNV. „Warum unsere Mitarbeiter Prellbock sein müssen, kann ich nicht nachvollziehen“, sagt Stefan Neubert, Geschäftsführer der ODEG. Die ODEG bedient zwei Regionalbahnlinien zwischen Rostock und Rügen. Damit meint er das wohl größte Problem in Sachen 3G-Regelung: die Kontrolle der entsprechenden Nachweise. Bereits mit der Einführung der Maskenpflicht hätten sich immer wieder problematische Situationen bei den Kontrollen gegeben, wenn die Zugbegleiter auf Maskenverweigerer getroffen seien.

Die meisten Fahrgäste würden sich an die Vorgaben halten. Die, die das nicht tun, seien dann aber diejenigen, die „eine Konfrontation provozieren wollen“, so Stefan Neubert. Der ODEG-Geschäftsführer verweist dabei auf den Fall des AfD-Bundestagsabgeordneten Stephan Brandner, der sich im ICE Berlin – Rügen geweigert hatte, eine Maske zu tragen und damit einen Polizeieinsatz sowie die Verspätung des Zuges ausgelöst hatte.

Die Bahn hätte zwar das Hausrecht, könne Fahrgäste also auch ausschließen. Zumindest würden die Unternehmen im ÖPNV laut Neubert dieses Recht aus den entsprechenden Gesetzen und Verordnungen zur Corona-Pandemie ableiten. In schwierigen Situationen funktioniere der „Rausschmiss“ aber nur mit Unterstützung. „Dann halten wir an einem Bahnhof und rufen die Bundespolizei. Die verweist auf die Landespolizei. Da heißt es, das Ordnungsamt ist zuständig. Das Ordnungsamt verweist aber auf das Gesundheitsamt. Die haben schon genug zu tun“, beschreibt Stefan Neubert, wie kompliziert sich die Durchsetzung der 3G-Pflicht im Bahnverkehr gestalten dürfte.

Studie: Kein erhöhtes Infektionsrisiko im ÖPNV

Wie genau die 3G-Pflicht im Regionalzug umgesetzt wird, müssen die Vorgaben des Gesetzes bzw. entsprechende Verordnungen vorgeben. „Das wird keinen Spaß machen. Es ist mit Gegenwehr zu rechnen“, sagt Neubert. Die Nachweise erst in den Zügen zu kontrollieren, sei zu spät und „für uns logistisch nicht möglich“, so der ODEG-Geschäftsführer. „Im Grunde müsste man bereits beim Fahrscheinverkauf kontrollieren.“ Eine flächendeckende Kontrolle auf dem Bahnhof hält er jedoch ebenfalls für unmöglich umsetzbar.

Sein Vorschlag: die Höhe der Bußgelder bei Verstößen einigermaßen empfindlich gestalten und dann eine Behörde finden, die tatsächlich zumindest in den ersten Wochen verstärkt kontrolliert. „Ich bin nicht grundsätzlich gegen 3G in den Öffis, aber ich kann nicht bewerten, ob es was hilft“, sagt Stefan Neubert. Eine Pendler-Corona-Studie der Charité Research Organisation hat ergeben, dass die Nutzung des ÖPNV im Vergleich zum Individualverkehr kein erhöhtes Corona-Infektionsrisiko birgt. Zwischen Bussen und Bahnen gebe es dabei keinen Unterschied, wobei die Schutzmaßnahmen, also beispielsweise die Maskenpflicht oder Lüften, wirkten.

VVR zurückhaltend

Im Gegensatz zur ODEG ist man bei der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen zurückhaltender. VVR-Sprecher Michael Lang verweist auf die geltenden Regeln der Corona-Landesverordnung und der aktuell in Vorpommern-Rügen geltenden Corona-Warnstufe 3 (orange). Demnach ist im ÖPNV derzeit keine Einschränkung in Sachen 3G oder 2G angeordnet. Ändert sich das, müssten die entsprechenden konkreten Vorgaben geprüft werden. „Und alle Maßnahmen sind vorab mit dem Landkreis als Aufgabenträger abzustimmen“, so Michael Lang.

Die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen wartet konkrete Vorgaben zum 3G-Beschluss ab. Quelle: Archiv OZ

Gleiches gelte für die Umsetzung der 3G-Pflicht im ÖPNV. „Die Umsetzung der Kontrollen und durch welche zuständigen Organe und Behörden diese erfolgen könnten, sind sicherlich Fragen, die im Vorfeld einer möglichen Einführung erörtert werden.“

Rügensche Bäderbahn: Bisherige Regeln lieber beibehalten

Bei der Rügenschen Bäderbahn auf der Insel Rügen stehe man vor gleichen Problemen wie etwa bei der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli im benachbarten Landkreis. Fahrkarten werden im Zug kontrolliert, daher würden die Mitarbeiter die Kontrollen der 3G-Regelung vor der Abfahrt nur schwer umsetzen können, sagt Thomas Schneider, Mitarbeiter der Geschäftsführung. Zum einen seien die Stehzeiten an den Haltestellen sehr gering. „Ein Einlass über nur eine Tür wäre nicht zielführend. Zu lange Schlangen würden sich dann bilden.“

Aus seiner Sicht hätte das Konzept weiter gelten können, was den Betrieb bisher gut durch die Corona-Zeit gebracht habe. „Alle Fahrgäste mussten und müssen eine Maske tragen. Außerdem haben wir in den Wintermonaten mehr Waggons angespannt, so dass für die Gäste zum einen mehr Platz vorhanden ist und zum anderen sie den Sicherheitsabstand einhalten können“, so Thomas Schneider.

Die Verantwortlichen der Kap-Arkona-Bahn im Norden der Insel Rügen wollen sich auf die neuen Änderungen bei der Beförderung vorbereiten. „Wenn die 3G-Regelung kommt, dann werden wir die Vorgaben umsetzen. Wichtig ist für uns und auch die Gäste, die zum Kap Arkona fahren wollen, dass der Betrieb weiterlaufen kann“, sagt Mitarbeiter Andreas Elsner. Die Kontrolle könnte dann am Schalter geschehen. Beim Kauf einer Fahrkarte wird dann überprüft, ob derjenige geimpft ist. Oder der Gast kann mit Hilfe eines Dokuments vorweisen, dass er getestet oder genesen ist.

