4. Advent: Hier laden die Kirchen der Region zum gemeinsamen Gebet ein

Stralsund

Die Kirchen der Region laden auch am 20. Dezember, dem 4. Advent, zu Gottesdiensten ein, natürlich unter der Prämisse, dass die Corona-Abstandsregeln eingehalten werden.

Die Stralsunder Kirchengemeinde St. Nikolai lädt am Sonntag um 10.30 Uhr zum Gottesdienst in die Nikolaikirche. Hinweisen möchte die Gemeinde zudem auf eine Adventsandacht und eine Kinderkirchenführung als digitale Angebote auf der Homepage www.hst-nikolai.de

In der Marienkirche beginnt der Gottesdienst wie immer um 10 Uhr.

Die Gemeinde der Lutherkirche trifft sich um 10 Uhr mit Pastor Reinhart Haack. Der Gottesdienst wird musikalisch von der Musikschule Stralsund begleitet.

In der Gemeinde Heilgeist-Voigdehagen finden zwei Gottesdienste statt: 9 Uhr in der Friedenskirche, 10.30 Uhr in der Heilgeistkirche.

In der Stralsunder Kirche der Katholischen Pfarrei St. Bernhard findet am Sonntag gegen 10.30 Uhr einen Adventsgottesdienst statt.

Die Stralsunder Baptisten treffen sich gegen 10 Uhr in der Fährstraße.

Bei der Stralsunder Father’s House Church steht am Sonntag gegen 10.30 Uhr die geistliche Zusammenkunft an.

In Prohn wird am Sonntag, 10.30 Uhr, in die Kirche eingeladen.

Die Kirchengemeinde Tribsees lädt zum Gottesdienst gegen 14 Uhr in die Kirche in Drechow ein.

In Pütte findet der Gottesdienst 9.30 Uhr statt.

