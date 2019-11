Stralsund

Bei einem Verkehrsunfall in Stralsund ist am Mittwoch eine Frau leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war sie gegen 12 Uhr mit ihrem BMW auf der Greifswalder Chaussee stadtauswärts unterwegs. Am Abzweig nach Zarrendorf musste die Stralsunderin verkehrsbedingt an der Ampel anhalten. Das bemerkte eine 42-jährige Greifswalderin in ihrem BMW offenbar zu spät und fuhr auf.

Erheblicher Sachschaden

Dabei erlitt die 44-Jährige leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 20 000 Euro geschätzt.

Zur Galerie Wie gefährlich sind Mecklenburg-Vorpommerns Straßen? Jeden Tag ereignen sich durchschnittlich 157 Unfälle in Mecklenburg-Vorpommern. Diese traurige Bilanz macht Hoffnungen zunichte, die durch deutlich rückläufige Unfallzahlen und weniger Verkehrstote zu Jahresbeginn entstanden waren. Wie das Innenministerium in Schwerin unter Bezugnahme auf die vorläufige Unfallstatistik bekanntgab, stieg die Zahl der Unfälle auf rund 28 600.08.

Von OZ