Stralsund

Bei einem Verkehrsunfall auf der Barther Straße in Stralsund wurden am späten Freitagabend zwei Menschen aus Stralsund schwer verletzt. Laut Angaben der Polizei geriet ein 47-Jähriger, der in Richtung Innenstadt fuhr, aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit dem Fahrzeug eines 42-Jährigen, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war, frontal zusammen. Beide Männer wurden bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt.

War ein Fahrer betrunken?

Während der Unfallaufnahme wurde bei dem 47-Jährigen Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Aufgrund seiner Verletzungen und der daraus resultierenden erforderlichen medizinischen Versorgung konnte kein Alkoholtest nicht durchgeführt werden. Stattdessen wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt circa 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Barther Straße für knapp zweieinhalb Stunden voll gesperrt werden.

Von RND/ots