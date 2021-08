Stralsund

Greenpeace wird 50 Jahre alt – und das wird gefeiert. Am Montagabend feiert die Umweltorganisation im Stralsunder Ozeaneum mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und der wissenschaftliche Direktor des Ozeaneums, Burkard Baschek, unter dem Motto „Hope in Action“.

Den nach dem Atom-Gau im japanischen Fukushima eingeleiteten Ausstieg Deutschlands aus der Atomenergie, den Greenpeace mit aufsehenden Aktionen immer wieder forderte, hält die Umweltorganisation der Kanzlerin zugute. Doch ansonsten ist die Bilanz bitter, die die Umweltschützer über die Klimapolitik der Bundesregierung ziehen.

Festakt in Stralsund im Livestream

Und was sagt die „Klimakanzlerin“ Merkel dazu, der die Umweltaktivisten den Spiegel einer unzureichenden Klimapolitik vorhalten? Das können Sie heute Abend ab 18.45 Uhr im Livestream verfolgen.

Auf einer Podiumsdiskussion wird Jennifer Morgan am Abend mit dem Soziologen Harald Welzer, der deutschen Schwimm-Legende Britta Steffen und der jungen Aktivistin Baro Ra Gabbert von „Lawyers for Future“ über Wege aus der ökologischen Krise und die Rolle von Umweltorganisationen diskutieren.

In MV machte Greenpeace zuletzt mit medienwirksamen Protestaktionen an der Schweinezuchtanlage in Alt Tellin und auf der Ostsee Welle. Vor Rügen versenkten die Aktivisten Steinbrocken auf dem Meeresgrund, um damit die Schleppnetzfischerei zu stoppen.

