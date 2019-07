Knapp 4000 Besucher stehen schon im Kassenbuch 2019. Im Sommer 2018 zählte das Rudolf-Seiffert-Bad 8200 Gäste, bisheriger Rekord. Sie kamen aus Stralsund, Grün Kordshagen, Velgast, Richtenberg sowie Grimmen und aus Kirch Baggendorf. „Ob Gäste oder Sponsoren für Feste, die Einheimischen sind in der Unterzahl“, sagt Ute Ollenburg aus Oebelitz, seit sieben Jahren die Leiterin des Schwimmbad-Teams und obendrein Feuerwehr-Chefin in Millienhagen-Oevelitz.

126 000 Euro gibt die Stadt 2019 fürs Schwimmbad aus. Abschreibung, Technik, Chemikalien, Personal und Strom schlagen da zu Buche. Aber auch 20 000 Euro für die Planung des Neubau-Projektes. Die Einnahmen liegen bei nicht mal 20 000 Euro. Trotz Miese hat sich die Stadt zu ihrem Schwimmbad als freiwillige Ausgabe bekannt.

Sieben Mitarbeiter hat das Schwimmbad, eine Angestellte, alle anderen sind Bufdis oder geringfügig Beschäftigte. Es gibt aber auch viele Ehrenamtliche, die helfen, und Sponsoren, die Veranstaltungen ermöglichen. Das Rudolf-Seiffert-Freibad, benannt nach einem deutschen Arbeitersportler und Widerstandskämpfer, der 1945 ermordet wurde, wurde 1969 gebaut und durch das ZK-Mitglied Harry Tisch übergeben.

Zu Pfingsten begann die 2019er-Saison. Geschwommen, getaucht und getobt werden darf bis Ende August. Das Freibad hat täglich von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Am Wochenende und in den Ferien gehen die Türen um 11 Uhr auf. An schönen Tagen machen die Mitarbeiter auch mal ein bisschen länger auf abends.

Nächste Veranstaltungen: Das Piratenfest steht am 3. August im Veranstaltungskalender, und die große Abschlussparty startet am 24. August.