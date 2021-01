5000 Euro Bußgeld: Hier gilt in Stralsund jetzt ein Fütterungsverbot

Stralsund

Das Füttern von Möwen steht in Stralsund seit heute unter Strafe. Mit dem 1. Januar 2021 hat die Hansestadt das Füttern der Seevögel verboten. Laut einem Sprecher der Stadtverwaltung gilt diese neue Regel für folgende Zonen: Stadthafen, Sundpromenade, Strandbad und an den Teichen rings um die Altstadt.

Wer sich in diesen Bereichen nicht ans Fütterungsverbot hält, kann teuer zur Kasse gebeten werden. Bei Verstößen drohen Geldbußen bis zu 5000 Euro. Der hohe Wert hat ein klares Ziel: Mögliche Attacken auf Menschen verhindern. Die Wildvögel hätten sich in Stralsund bereits zu stark an den Speiseplan der Menschen gewöhnt. Dabei würden sie auch ohne Fütterung genug Nahrung in der Natur finden.

Verbot soll zunehmende Möwenplage eindämmen

Das Füttern, oft von Touristen, hätte die Möwen über die Jahre hinweg zunehmend aggressiver und unverschämter gemacht, so die Stadt. Anlass waren Beschwerden aus der Bevölkerung. Einige Hansestädter hätten sich dabei nicht nur über Mundraub beklagt, sondern sogar über nächtliche Ruhestörung. „Es wird immer schlimmer mit den Möwen“, ordnete Thomas Haack (Bürger für Stralsund) auf einer Bürgerschaftssitzung das Phänomen ein. Mit seiner Fraktion hatte er das Verbot in der Hansestadt vorangetrieben. „Das Problem betrifft nicht nur die Innenstadt. Die Beschwerden kommen von Bürgern aus der Frankenvorstadt und Grünhufe.“ „Nicht gut“, kritisiert hingegen Chloe Howrse das Verbot via Facebook. „Möwen waren doch immer am Wasser. Aber im Wohngebiet werden sie oft von neuen Gästen gefüttert und so zur Plage. Das kann ich nicht verstehen.“

Auch Möwen essen lieber Pommes

Verständnis für das Anliegen der Stadt hat die Biologin Dr. Dorit Liebers-Helbig, die für das Deutsche Meeresmuseum als Kuratorin arbeitet. „Uns und den Tieren würde es helfen, wenn man sie nicht füttert“, sagte sie gegenüber der OZ. „Möwen mögen Eis, Fischbrötchen und Pommes. Sie sind da wie wir Menschen. Werden sie gefüttert, lernen sie, wie man an eine bequeme Mahlzeit kommt.“ Dabei könne das Essen der Menschen für die Tiere sogar schlecht sein. Weißbrot beispielsweise quillt im Magen der Vögel auf und kann von ihnen nicht richtig verdaut werden.

Das Fütterungsverbot trifft nicht nur die Möwen. Auf den neuen Verbotsschildern sind auch andere Wasservögel wie Enten abgebildet. Wie aus den Texten der Infotafeln hervorgeht, würden die Gewässer unter dem Überangebot an Nährstoffen für Wasservögel leiden.

Möwen lernen offenbar dazu

Ähnliche Verbote gibt es bereits in Wismar und Warnemünde. Auch an der mecklenburgischen Ostsee bei Rostock können bis zu 5000 Euro als Strafe fällig werden. Laut Vogelforscherin Dorit Liebers-Helbig war es nur eine Frage der Zeit, bis sich das Verhalten der Möwen auch in Stralsund an den menschlichen Speiseplan anpasst. Diesbezüglich spricht sie von einem Lernprozess, der sich unter den Vögeln von Westen nach Osten ausbreitet.

Von Kay Steinke