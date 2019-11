Stralsund

Bei einem Autounfall am Dienstagnachmittag um 17.00 Uhr auf dem Carl-Heydemann-Ring in Stralsund ist ein Mann leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurden drei Autos beschädigt.

Ein 46-jähriger Audifahrer befuhr den Ring in Richtung Barther Straße. Hinter ihm fuhr eine 53-jährige Frau mit ihrem 55-jährigen Beifahrer in einem Subaru. Die beiden Autos mussten verkehrsbedingt bremsen, was eine Fahrerin zu spät bemerkte und auf das Auto der 53-Jährigen auffuhr. Durch den Zusammenstoß ist der Subaru auf den Audi aufgefahren. Dabei wurde der Beifahrer leicht verletzt.

Drei beschädigte Autos : 4500 Euro Schaden

Der verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den drei Autos beläuft sich auf 4500 Euro. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache.

Von OZ