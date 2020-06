5G-Start in Stralsund: Was die Telekom-Initiative derzeit taugt

Stralsund

Die Telekom drückt aufs 5G-Tempo. Der neuste Funkstandard für mobiles Internet soll laut einer Mitteilung des deutschen Konzerns seit dieser Woche nicht nur in Stralsund, sondern im ganzen Landkreis von Altefähr über Barth bis hin zur Insel Hiddensee, Tribsees und Zirkow verfügbar sein. Für den Start der eigenen „5G-Initiative“ hätten die Techniker der Telekom bis Mitte Juni insgesamt 12.000 bestehende LTE-Antennen (4G) fit gemacht für 5G, 40 000 sollen es bis Ende des Jahres werden. Bis jetzt wurden in Vorpommern-Rügen immerhin schon 45 Mobilfunkstandorte mit 5G erweitert.

5G wichtig für Kreativwirtschaft und Tourismus

Den raschen Ausbau schätzt Prof. Dr. Norbert Zdrowomyslaw von der Stralsunder Hochschule für Vorpommern-Rügen sehr positiv ein. „Ein 5G-Netz ist nicht nur für Orte mit hoher Nutzerdichte und für Industriestandorte wichtig“, sagt er. „Das flächenstarke und ländlich geprägte Bundesland MV mit Branchen wie Tourismus und einer wachsenden Kultur- und Kreativwirtschaft ist besonders auf sichere und schnelle Informationen allerorts angewiesen, wenn der Standort in seiner Attraktivität als Wirtschafts-, Lebens- und Urlaubsstandort nicht an Qualität verlieren soll.“

Noch nicht genug Netz für autonomes Fahren

Eine Deutschlandkarte der Telekom stellt die aktuelle Netzabdeckung dar. Noch sieht sie wie ein riesiger 5G-Flickenteppich aus. Geplante 5G-Anwendungsbereiche wie autonomes Fahren kann durch die Telekom also vorerst nicht ermöglicht werden. Laut Experten bräuchte man für wirkliches 5G allein in Stralsund 12 000 Antennen. Von diesem Szenario ist man noch weit entfernt. Aber ein Anfang ist gemacht. Daher begrüßt auch Landrat Stefan Kerth ( SPD) die Initiative. „Wir sehen – nochmals angeschoben durch die Corona-Pandemie – die Digitale Transformation als deutliche Entwicklung in nahezu allen Bereichen, das wird uns in Gesprächen aus Wirtschaft, Bildung und aus anderen Bereichen klar gespiegelt“, sagt er. Der regionale Planungsverband Vorpommern, der sich über die Landkreise Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen erstreckt, werde mit 100 000 Euro gefördert, um 5G-Konzepte zum autonomen Fahren auf dem Wasser und an Land näher auszuarbeiten. „Es ein sehr gutes Signal, dass für die Umsetzung dieser Konzepte die notwendige Infrastruktur bereits errichtet wird, da wir so am Puls des aktuellen Entwicklungsstandes planen können. Wir beschäftigen uns hier nicht mit der Utopie, sondern mit dem was sehr bald umsetzbar ist.“

Telekom macht Vorpommern zum 5G-Vorreiter

Kerth sieht Vorpommern dabei als 5G-Vorreiter. Der Blick auf die Telekomkarte bestätigt dies in Ansätzen derzeit sogar. Bisher könnten theoretisch 16 Millionen Menschen in Deutschland das 5G-Netz der Telekom nutzen. Unter den deutschlandweit ersten 1000 Städten und Gemeinden ist Vorpommern-Rügen gut vertreten – auch wenn etliche Landstriche wie Fischland-Darß-Zingst noch komplett ohne 5G aus kommen müssen. Insgesamt ist die theoretische Netzabdeckung in Vorpommern jedoch besser als in Hannover, Nürnberg oder München. Auch landesweit steht Vorpommern-Rügen gut da – und sticht Vorpommern-Greifswald (24 erweiterten Mobilfunk-Standorte) und den Landkreis Rostock (15) deutlich aus.

5G-Netzabdeckung der Telekom in Deutschland (Stand 18. Juni). Quelle: Kay Steinke

Auch LTE-Nutzer sollen profitieren

Bis Mitte Juli 2020 will die Telekom 50 Prozent der deutschen Bevölkerung den neusten Mobilfunkstandard anbieten können. „Wir bringen 5G in die Stadt und auf das Land“, betont Telekom Deutschland-Chef Dirk Wössner. „Trotz der Corona-Krise haben wir 5G ohne Umwege ausgebaut. Dabei haben unsere Netze zuverlässig gearbeitet. Bis Ende des Jahres werden es sogar 40 000 Antennen sein. Das ist eine Riesenleistung.“ Möglich macht den Turbo im Mobilfunk-Ausbau unter anderem der variable Einsatz von Mobilfunk-Frequenzen. Bei der Aufrüstung der Funkmasten setzt die Telekom weiterhin auf Dynamic Spectrum Sharing (DSS). Diese Technik soll es ermöglichen, die Mobilfunkstandards 4G (LTE) und 5G parallel in einem Frequenzband zu nutzen. Vom derzeitigen Ausbau sollen dadurch auch gleich LTE-Nutzer mit profitieren.

Geringer Nutzen: Kaum 5G-fähige Geräte auf dem Markt

Auch wenn die Telekom derzeit nun wohl mit dem größten 5G-Netz in Deutschland werben kann, ist der Nutzen aktuell eher gering. Für die Industrie ist der Netzausbau noch nicht weit genug, für den privaten Gebrauch fehlt es derzeit sogar noch an 5G-fähigen Geräten. Die Telekom selbst hat lediglich sieben im Portfolio. Dabei handelt es sich meist um aktuelle Flaggschiffe der Smartphone-Riesen wie Samsung und Huawei. Oppo und Sony haben die neue Technologie erst in einem Gerät verbaut. Der US-Konzern Apple hat noch gar kein Gerät auf dem Markt. Selbst das im vergangenen Herbst vorgestellte iPhone 11 (Pro) setzt auf 4G. Bei der Telekom ist das günstigste 5G-fähige Handy das OnePlus 8 für knapp 700 Euro. Doch diesem fehlt für den 5G-Empfang laut inside-digital noch ein notwendiges Software-Update – wie bei einigen anderen Smartphones auch.

Schnelles Netz mit Bauteilen aus China Mit der neuen Technologie soll das mobile Internet deutlich schneller werden. Im ländlichen Bereich sollen Telekom-Kunden mit bis zu 225 Mbit/s surfen können. In städtischen Gebieten sind es 600-800 Mbit/s in der Spitze. Mit Mbit können Nutzer oft nicht viel anfangen, diese können aber in Mega-Byte (MB) umgerechnet werden. Eine Übertragungsrate von 800 Mbit/s entspricht 100 MB/s. Das Datenvolumen einer kompletten Audio-CD (700 Mega-Byte) könnte man also theoretisch in nur 7 Sekunden auf sein Handy runterladen. Für die Umrüstung des Antennennetzes von 4G auf 5G setzt die Telekom hauptsächlich auf bisherige Partner wie Ericsson und Huawei. Mit beide Bestandlieferanten hat der Konzern Neuverträge abgeschlossen. Die Entscheidung der Telekom, weiterhin mit dem chinesischen Unternehmen Huawei zuarbeiten, sorgt auch für Kritik. Die USA werfen Huawei unter anderem enge Kontakte zur chinesischen Regierung vor. Im sensiblen Kernnetz, zu dem nicht die umgerüsteten Antennen zählen, verzichtet die Telekom laut eigenen Angaben auf entsprechende Komponenten.

Von Kay Steinke