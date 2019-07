Günz

Schon wieder wurde die Gutsscheune in Günz von Dieben heimgesucht. Auch diesmal verschafften sich die Täter gewaltsam Eintritt und nahmen mit, was nicht niet- und nagelfest war. Der oder die Einbrecher klauten 6000 Liter Heizöl und Diesel. Aber auch Gummileitung und Baustellenkabel sowie Werkzeuge ließen die Unbekannten mitgehen.

Diebstahl wurde am Wochenende bemerkt

Festgestellt wurde der Diebstahl am vergangenen Wochenende. „Wir wohnen in Berlin, kommen nur im Urlaub oder an langen Wochenende her, um das Grundstück auf Vordermann zu bringen und schrittweise das Haus wieder herzurichten“, sagt Andre Schmidt. Seine Familie ist Besitzer der alten Klostergut-Scheune in Günz, hat das Ganze 2014 gekauft. Was er genau vorhat mit dem Gelände, will er der OZ aber nicht verraten.

„Allein im Obergeschoss haben wir auf 1000 Quadratmeter Heu rausgeschafft, Urlaub für Urlaub versuchen wir seit vier Jahren nun schon, hier etwas zu draus zu machen. Da es keine eingebaute Heizung gibt, haben wir einen Vorrat an Heizöl angeschafft, um mit einer Übergangslösung für Wärme zu sorgen. Beim Bagger, der in der Scheune steht, hat man uns die Kabel durchgeschnitten“, ärgert sich Andre Schmidt maßlos.

Einbrecher suchten Scheune schon öfter heim

Zuerst wurde die Wand zum Sicherungskasten kaputt gemacht, so konnte der Strom im ganzen Haus ausgeschaltet werden. Schon mehrfach haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in die Günzer Gutsscheune verschafft. Diesmal klauten sie 6000 Liter Heizöl und Diesel, dazu noch Kabel und Baumaterial. Quelle: privat

„Nach den ersten Einbrüchen haben wir alles noch besser gesichert. Es gibt Überwachungskameras, und wir haben Zwischentüren und überall neue Schlösser eingebaut. Doch das schreckte die Diebe nicht ab. Sie haben zuerst und ganz gezielt den Strom- und Sicherungskasten und damit die gesamte Elektroinstallation und Beleuchtung lahm gelegt, dafür sogar eine Wand eingetreten, um dann ins Haus zu kommen. Dort wurden Türen zum Teil einfach aufgebrochen. Und der Bolzenschneider kam zum Einsatz, manches wurde auch aufgeschraubt“, so der 49-Jährige völlig frustriert. Denn der Berliner ist überzeugt davon, dass es sich um Täter handelt, die sich auskennen. „Vielleicht war es auch nur einer, der konnte sich ja Zeit lassen, weil er wusste, wir sind nicht so oft da...“

„Irgendwann in den letzten Wochen gelang es dem oder den Tätern, mehr als 6000 Liter Heizöl und Diesel in die vor Ort vorhandenen 47 Kanister a 30 Liter und 25 Liter umzufüllen, abzutransportieren und das peu à peu zu wiederholen. Das heißt, man hat wahrscheinlich jeden Tag ein paar Kanister weggeschleppt“, vermutet Andre Schmidt und zählt genau auf, was noch fehlt: „Eine Gummileitung H07RN-F 5x6 5G6 mm² und 100 Meter Baustellenkabel wurden entwendet. Ebenso etwa 40 Ein-Liter-Leergutflaschen ohne Pfandwert, Werkzeuge und so weiter.“

Anzeige erstattet, doch auch Belohnung ausgesetzt

Er sagt, dass er auch diesmal Anzeige bei der Polizei erstattet hat. „Aber das dauert mir alles zu lange. Aber ich will, dass das endlich aufhört. Wir wollen hier was aufbauen, und irgendjemand hat was dagegen“, so der Berliner Wirtschafts-Ingenieur, der uns auch über Streitigkeiten mit einem Nachbarn berichtet. Deshalb sei man schon dauernd vor dem Amtsgericht.

Auf OZ-Nachfrage konnte die Polizei in Stralsund noch keine Angaben zu dem jetzigen Fall machen. Polizeisprecher Mathias Müller bestätigt aber Anzeigen aus vergangenen Jahren, in denen es um Beleidigung und Nachbarschafts-Stress ging.

Um den Diebstahl dennoch aufzuklären, geht der Eigentümer nun einen ganz eigenen Weg. „Ich suche Leute, die Hinweise geben können. Wer hat Ungewöhnliches beobachtet oder Angaben zu Personen machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0176/41410030 oder per Mail unter heizoeldiebstahl#web.debei uns zu melden. Ohne Wenn und Aber wird derjenige 5000 Euro Belohnung erhalten, der Angaben zum Täterkreis machen kann.“

Zerplatzte Ideen: Firmensitz, Heu-Hotel und Kranichzentrum Die Scheune in Günz wurde 1934 als Schafstall gebaut, später hielt man hier Kühe. Zu DDR-Zeiten war die LPG Nutzer der Anlage, 1997 endete die landwirtschaftliche Ära. Das Altenpleener Service-Center hatte sich die Nutzung des Gutes Günz in den 90er-Jahren auf die Fahnen geschrieben. Märkte (1997 bis 1999), Ausstellungen und Infozentrum konnten sich sehen lassen. Doch der nötige Personalkostenzuschuss an den Betreiberverein wurde der Gemeinde Altenpleen zuviel. So entschieden sich die Abgeordneten damals gegen weitere Geldausgaben und drehten den Hahn zu.Ungeklärte Eigentumsverhältnisse haben weitere Investitionen – von wem auch immer – kaputt gemacht, hieß es damals. Es folgte 2003 ein erstes Nutzungskonzept. 2004 hat die Gemeinde Altenpleen die Scheune von der Hansestadt gekauft, die bis dahin Eigentümer des Gebäudes war. Der gesamte Ort war im Besitz des Klosters St. Anna und Brigitta. 2006 war von mal Ferienwohnungen oder Heu-Hotel die Rede. Sowohl das Kranichzentrum Groß Mohrdorf (hat inzwischen ein neues Kranorama in Günz gebaut) als auch der Altenpleener Bauunternehmer Peter Blohm wollten 2010 das Gelände in der Folgezeit von der Gemeinde kaufen und entwickeln. Letzterer wollte dort sein Geschäft etablieren. Ein Problem dabei war zum Beispiel, dass die Planung für Günz eine reine Wohnbebauung vorsah. Auch ein Projekt mit der Pomerania wurde angeschoben. Sozusagen für die deutsch-polnische Kranichforschung. Für die Baukonstruktion standen 1,225 Millionen auf dem Papier, für den technischen Ausbau waren es 525 000 Euro. Zwar stand über dem Projektentwurf „Sanierung Klostergut Günz“, aber es handelte sich nur um den geplanten Ausbau der Scheune. Zur Anlage gehören aber ebenso Pferdestall, altes Gutshaus, neues Gutshaus plus Nebengebäude und ein Teich, so dass von einem Hofensemble gesprochen werden kann. Um 2010 wurde die Scheune von Dieben heimgesucht, außerdem hatte der Sturm das Dach einmal komplett abgedeckt. 2013 hat die Gemeinde die Scheune schließlich in die Versteigerung gegeben, 2014 wurde die Familie um Andre Schmidt neue Eigentümerin.

Ines Sommer