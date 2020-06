Stralsund

Wegen der Auswirkungen durch die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus unterstützt die Hansestadt Stralsund Vereine und Verbände des kulturellen, sozialen und sportlichen Bereiches mit insgesamt 60 000 Euro für den Zeitraum bis zum 31. August 2020.

Wie ein Sprecher der Stadtverwaltung mitteilte, können dafür Anträge auf finanzielle Unterstützung von – im Regelfall – bis zu 1000 Euro gestellt werden. Über die Vergabe entscheiden die Ämter für Schule und Sport sowie für Kultur, Welterbe und Medien.

Anzeige

Formular im Internet

Das notwendige Formular (Antrag auf Soforthilfe) und wichtige zu beachtende Hinweise stehen auf der Internetseite der Hansestadt Stralsund zur Verfügung. Für die Beantragung ist bitte ausschließlich das dort bereitgestellte Formular zu nutzen.

Weitere OZ+ Artikel

Die vollständigen Unterlagen (Antragsformular, Freistellungsbescheid und Satzung) sind per E-Mail an: 2.Stellvertreter-OB@stralsund.de oder schriftlich an die Hansestadt Stralsund l Amt für Schule und Sport l Abt. für soziale Angelegenheiten l Postfach 2145 l 18408 Stralsund zu senden.

Von OZ