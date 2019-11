Niepars

Ein 64-jähriger Mann hat am Dienstagvormittag in Niepars ( Landkreis Vorpommern-Rügen) unter dem Einfluss von Alkohol einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, rammte er gegen 10.40 Uhr in der Gartenstraße beim Rückwärtsfahren mit seinem Pkw Nissan einen stehenden Transporter. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Führerschein wurde beschlagnahmt

Bei der Verkehrsunfallaufnahme bemerkten die Beamten vom Polizeirevier Barth Alkoholgeruch bei dem 64-Jährigen. Ein Test ergab einen Wert von 0,45 Promille. Durch einen Arzt wurde bei dem Nissan-Fahrer eine Blutprobe entnommen. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Von OZ