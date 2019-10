Stralsund

Wie die Polizei in der Nacht mitteilt, wird der 68 Jahre alte Herr Hoge aus Stralsund vermisst. Er verließ sein Wohnhaus gegen 9 Uhr in unbekannte Richtung. Er soll zu Fuß unterwegs sein, heißt es von der Polizei.

So wird der Vermisste beschrieben: Der Vermisste ist zirka 1,80 Meter groß, hat eine normale Statur und trägt dunkelbraunes, mittellanges Haar. Er soll eine blau-schwarze Jacke, eine graue Jogginghose sowie orthopädische Schuhe tragen. Auffällig ist ein humpelnder Gang. Laut Polizei hat Herr Hoge keinerlei Gegenstände bei sich.

Die Polizei bittet nun die Öffentlichkeit um Hilfe. Wer Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen kann, kann sich an die Polizei in Stralsund, Tel. 03831/2890624 oder -625 sowie an jede andere Polizeidienststelle oder im Internet an www.polizei.mvnet.de wenden.

