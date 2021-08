Stralsund

Eine Terminverlegung, erst etwas zu viel Wind, dann Flaute und einige kurzfristige Absagen. Die Rahmenbedingungen für die 71. Stralsunder Segelwoche waren alles andere als optimal. Am Ende waren sich aber sowohl die Veranstalter, als auch die Teilnehmer einig: Hauptsache, es hat stattgefunden. „Wir wollten die Regatten nicht zwei Jahre hintereinander ausfallen lassen – dann kommt man vielleicht nicht wieder“, sagt Thomas Engelbrecht. Der Organisator der Regatta „Rund Rügen“ ist aufgrund des verschobenen Termins zufrieden mit den 13 Booten: „Schade, dass es einige kurzfristige Absagen gab, aber das gibt es immer mal.“

Neuer Kurs statt Inselumrundung

Dabei konnte die Regatta „Rund Rügen“ ihrem eigenen Namen nicht ganz gerecht werden. Statt Deutschlands größte Insel zu umrunden, segelten die Teilnehmer bis zur Reedetonne vor der Hafenstadt Sassnitz und wieder zurück in die Hansestadt. „Wir denken, dass es die richtige Entscheidung war. Die Streckenlänge war fast die gleiche, als wären die Boote um die Insel gesegelt. Bei einer Umrundung waren wir nicht sicher, wie die Bedingungen auf der anderen Seite von Rügen gewesen wären“, begründet Engelbrecht die Veränderung.

Ergebnis nach berechneter Zeit Rund Rügen ORC: 1. Sputnik (14:00:53 Stunden), 2. Kini (17:51:43). Yardstick I: 1. Dude (16:42:18), 2. Nephi (19:39:56), 3. Liberty (19:41:03), 4. Phoenix II (20:42:42), 5. OKE (22:23:20). Yardstick II: 1. Adhara (18:26:33). Single Handed: Sprookje (19:00:45), Dehler 30od: 1. Powerplay (20:07:09). Mehrrumpfboote: Andreas Breuer (20:57:36). Rund Hiddensee YS I: 1. eXorbitante (2:08:54). YS III: 1. Pema (2:17:45). YS IV: 1. Klabüsterbeere (2:04:07), 2. Scaun (2:21:29). Expressen-Pokal 1. Axel F (5 Punkte), 2. Nurmii (9), 3. eXpresso (9), 4. PhöniX (18), 5. hux flux (21), 6. Öxenbröxx (22), 7. lost soxx (28).

Bei Thomas Schmidt, der als einziger Einhandsegler teilnahm, sorgte der neue Kurs nicht für viel Aufsehen: „Mir war das ziemlich egal. Aber eigentlich wäre ich schon gerne um die Insel gesegelt – es heißt ja schließlich Rund Rügen.“ Die Entscheidung der Organisatoren konnte er gut nachvollziehen, denn auch der erfahrene Segler beschrieb die Bedingungen als „gut, aber anspruchsvoll“. Nachdem die Teilnehmer morgens mit sehr starkem Wind zu kämpfen hatten, lagen die meisten Crews nachts bei Flaute still. Am schnellsten bewältigte die Sputnik die etwa 80 Seemeilen. Die Crew von Conrad Brinkmann war nach 13:31:26 Stunden als erstes zurück in Stralsund und gewann damit die ORC-Club-Wertung vor der Kini von Oliver Brügmann (17:33:42). Auch nach der Yard-Stick-Berechnung lagen die Boote in der Wertung nur minimal dichter zusammen.

Auch das Söten Länneken wird ausgelassen

Die gerade einmal vier Boote, die sich an der Startlinie für „Rund Hiddensee“ zusammenfanden, mussten ebenfalls auf den Charakter der Inselumrundung verzichten. Auch sie zollten den wechselnden Bedingungen Tribut und gingen auf eine alternative Strecke. Für Heiko Wenzel, der schon „zigfach“ an der Stralsunder Segelwoche teilgenommen hat, war das eine Enttäuschung: „Wir waren damit zunächst gar nicht einverstanden und etwas traurig. Wir sind letzte Woche extra aus Rostock angereist und haben unseren Urlaub umgelegt.“

Für den Steuermann der eXorbitante war die Entscheidung aber doch nachvollziehbar. „Es war wirklich unangenehmes Segeln. Für uns wäre eine Umrundung gegangen, aber für einige andere wäre es wohl ein Problem gewesen. Auch wenn es einen Ausweichtermin war und nur ein kleines Teilnehmerfeld: Wir sind einfach froh, wenn es stattfindet“, findet Wenzel versöhnliche Worte.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Expressen-Pokal geht an die Axel F

Mit an der Startlinie für „Rund Hiddensee“ waren sechs Boote der Klasse Albin Express. Sie nutzten die Wettfahrt als Teil des Expressen Pokals. „Das hatten sich die Teilnehmer so gewünscht und darauf gehen wir dann auch ein“, erklärt Eric Werner. Dem Streckenrennen wurde dabei eine besondere Bedeutung angerechnet, denn im Gegensatz zu den am Sonntag gesegelten Up-and-Downs durfte das Einzelergebnis nicht gestrichen werden. Den Gesamtsieg sicherte sich souverän die Axel F von Steuermann Torsten Schulz. Dahinter reihten sich die Nurmii von Wolfram Roehl und die eXpresso von Alexander Reimann ein.

Organisator Eric Werner fand es zwar schade, dass nur sechs der etwa 12 Albin Express, die in Stralsund liegen, teilnahmen, zeigte dafür aber Verständnis. Im kommenden Jahr hofft er auf ein anderes Bild: „Dann wird bei uns der deutsche Expressen Pokal ausgetragen. Mit Booten aus Flensburg oder Kiel hoffen wir dann auf etwa 15 Boote, die an den Start gehen.“

Von Niklas Kunkel