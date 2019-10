Stralsund

Bei einem Verkehrsunfall in Stralsund (Vorpommern-Rügen) ist am Dienstag eine 72-jährige Frau schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war sie gegen 14.45 Uhr mit ihrem Fahrrad in der Spielhagenstraße in Richtung Große Parower Straße unterwegs. Parallel zu ihr war ein 54-jähriger Mann von der Insel Rügen mit seinem Pkw VW in gleicher Richtung unterwegs ein Pkw den Parkplatz des dortigen Netto-Marktes verließ.

Verletzungen an Arm und Schuler

Der Fahrer des VW musste offenbar nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem anderen Pkw zu vermeiden und streifte dabei die Radfahrerin. Die Frau stürzte und verletzte sich an Arm und Schulter. Der Rettungsdienst brachte sie zur Behandlung ins Klinikum.

Pkw verließ die Unfallstelle

Der Fahrer des Pkw, der vom Parkplatz des Supermarktes kam, verließ die Unfallstelle. Es können gegenwärtig weder Angaben zum Fahrer, Fahrzeugtyp oder zur -farbe gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat in diesem Zusammenhang die Ermittlungen aufgenommen und sucht mögliche Zeugen.

Zeugen werden gebeten, sich zu melden

Wer relevante Angaben machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Stralsund unter der Telefonnummer 03831/2 83 02 14, im Polizeihauptrevier Stralsund unter der Telefonnummer 03831/2 89 00, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Zur Galerie Wie gefährlich sind Mecklenburg-Vorpommerns Straßen? Jeden Tag ereignen sich durchschnittlich 157 Unfälle in Mecklenburg-Vorpommern. Diese traurige Bilanz macht Hoffnungen zunichte, die durch deutlich rückläufige Unfallzahlen und weniger Verkehrstote zu Jahresbeginn entstanden waren. Wie das Innenministerium in Schwerin unter Bezugnahme auf die vorläufige Unfallstatistik bekanntgab, stieg die Zahl der Unfälle auf rund 28 600.

Von OZ