Es ist jetzt 725 Jahre her, als 1294 in Drechow die Kirche eingerichtet und der Kirchhof geweiht wurde. Für das nahe gelegene Hugoldsdorf war das ebenfalls ein historisches Ereignis, wurden doch offenbar aus diesem Anlass erstmals im Pommerschen Urkundenbuch die Ortsnamen Huveldesdhorp und Renekendhorp schriftlich erwähnt. Heute sind beide Dörfer als Hugoldsdorf und Rönkendorf bekannt oder auch als die mit knapp 120 Einwohnern kleinste, aber wehrhafteste Gemeinde des Landkreises Vorpommern-Rügen.

Immerhin war es den Hugoldsdorfern 2011 gelungen, für den Erhalt ihrer kommunalen Selbstständigkeit vor dem Landesverfassungsgericht MV die sogenannte 500er-Regel im Land für ungültig erklären zu lassen. Damit sollten die Zuweisungen vom Land an Gemeinden mit weniger als 500 Einwohnern um fünf Prozent gekürzt werden und kleine Gemeinden zur Fusion bewegt werden.

Es gibt also etwas zu feiern in der Gemeinde – die nach 725 Jahren zwar etwas klamm in der Haushaltskasse, aber selbstbewusst und vor allem noch selbstständig dasteht. Am 22. Juni geht es an der Kulturbaracke rund. Ein Festkomitee hat sich viel Mühe gegeben, ein buntes Programm für das Jubiläum zusammenzustellen. Bei Wolfgang Bathelt liefen die Organisationsfäden zusammen. „Es ist uns gelungen, viele Unterstützer für die 725-Jahrfeier mit ins Boot zu holen“, sagt Bathelt und verweist auf das Amt, Recknitz-Trebeltal, den regionalen Wasserver- und Entsorger Rewa sowie Privatleute aus Hugdoldsdorf sowie ebenso aus Nachbargemeinden.

Die gemeinsamen Anstrengungen haben sich aus Sicht von Bathelt gelohnt. „Zwischen 13.30 Uhr, wenn Pastor Huckfeldt mit einer Andacht den Startpunkt für das Fest setzt, und 23 Uhr, wenn es mit einem Feuerwerk endet, gibt es vielfältige Programmpunkte, bei denen Jung und Alt etwas Passendes finden werden.“ So stehen unter anderem Traktorfahrten durch das Gemeindegebiet und Kinder können auf Ponys reiten. Für gute Unterhaltung sorgen Auftritte der Trebelspatzen und die Kinder-Linedancer Tribsees, der Bad Sülzer Faschingsclub ist mit Funken- und Prinzengarde vertreten und die Voltigiergruppe des Reitvereins Obermützkow zeigt ihr Können. Dazu gibt es Kaffee und Kuchen und für alle, die es deftiger mögen Wildschwein vom Spieß. Und bevor der Sternenzauber des Feuerwerks den Himmel über Hugoldsdorf erhellt, bittet DJ Dennis zum Tanz.

Eigentlich hat Wolfgang Bathelt jetzt nur noch einen Wunsch: „Ich hoffe, dass möglichst viele Gäste zu unserem Jubiläum kommen und mitfeiern.“

