Stralsund

Mit einer perfiden Masche haben Verbrecher eine 82-jährige Stralsunderin reingelegt und ihr so 18 000 Euro gestohlen. Am Sonntagabend erhielt die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg den Hinweis, dass die Seniorin Trickbetrügern aufgesessen war.

Falscher Polizist am Telefon

Nach ersten Erkenntnissen erhielt sie am Freitag einen Anruf von einer unbekannten, männlichen Person, welche sich als Polizist ausgab. Diese sagte, dass der Sohn der 82-Jährigen einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte. Er offerierte ihr nun, ihr einen Pflichtverteidiger zu stellen, welcher sich um weitere Angelegenheiten in dem Fall kümmere. Im Anschluss meldete sich eine andere männliche Person bei der Geschädigten, gab sich als Pflichtverteidiger aus und teilte ihr mit, dass sie eine Kaution hinterlegen müsse. Die 82-jährige Deutsche willigte ein. In der Folge wurde durch die Geschädigte eine vermeintliche Kaution in Höhe von 18 000 Euro an eine Frau übergeben, die ein zuvor ausgemachtes Kennwort nannte.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des vollendeten Betrugs aufgenommen.

Unbedingt aufmerksam sein

Die Polizei erinnert in diesem Zusammenhang erneut daran, immer wachsam und misstrauisch zu bleiben, sich nicht unter Druck setzen zu lassen. Dabei geht es nicht nur um die Senioren selbst, die aufmerksam sein sollten, sondern auch das Umfeld und Mitmenschen. Sie bittet außerdem darum, dass bei merkwürdig vorkommenden Anrufen oder Unsicherheit am besten sofort die Polizei zu informieren sei. Die Beamten warnen eindringlich davor, unbekannten Personen Geld zu übergeben.

Von OZ