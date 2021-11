9. November in Stralsund: Das ist am Gedenktag geplant

Stralsund

Der 9. November gilt als Schicksalstag der Deutschen: 1918 ruft Philipp Scheidemann vom Berliner Reichstag die Republik in Deutschland aus. 1938 stürmen organisierte Nazi-Schlägertrupps jüdische Geschäfte und Synagogen und stecken sie in Brand. 1989 fällt die Berliner Mauer.

Vor allem die Reichspogromnacht 1938 und das Schicksal von verfolgten und getöteten Juden steht beim Gedenken in Stralsund im Vordergrund. Um 15 Uhr wird es auf dem jüdischen Friedhof eine Psalmlesung mit Kranzniederlegung geben, wie Pastor Christoph Lehnert von der Stralsunder Mariengemeinde informiert. Um 17 Uhr folgt eine kurze Andacht an der jüdischen Stele mit einer weiteren Kranzniederlegung. Von dort ist ein Gang durch die Ossenreyerstraße mit Stopp an ausgewählten Stolpersteinen geplant. Abschließend steht ein Friedensgebet auf dem Plan. Pastor Albrecht Mantei von der Nikolaigemeinde begleitet den Weg mit Klezmermusik.

Auswirkungen der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki

Eine weitere Veranstaltung, die die Folgen der Nazizeit und des Zweiten Weltkriegs zum Thema hat, beginnt um 16 Uhr in der Kulturkirche St. Jakobi. Dort wird die Ausstellung „Bürgermeister für den Frieden“ eröffnet. Bis zum 20. Dezember zeige die Schau „eindringlich die Auswirkungen und Zerstörung durch die Atombomben, die im August 1945 auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen wurden“, teilt die Stadtverwaltung Stralsund mit.

Hintergrund: Die Hansestadt trat im Jahr 2018 dem weltweiten Netzwerk Mayors for Peace (Bürgermeister für den Frieden) bei und „möchte somit ein Zeichen für eine Welt ohne Atomwaffen setzen“, heißt es. Dem 1982 gegründeten Netzwerk gehören mittlerweile über 8000 Städte und Gemeinden aus 165 Ländern an, darunter über 700 Mitglieder in Deutschland.

Ausstellung in der Hochschule zu jüdischen Kaufmannsfamilien

Auch in der Hochschule Stralsund wird am 9. November eine Ausstellung eröffnet. Sie thematisiert das Schicksal der jüdischen Kaufmannsfamilien Wertheim und Tietz sowie der Familien Blach und Cohn mittels historischer Fotografien und einiger Texte. Die Schau offenbart „ein Stück der historischen Wirklichkeit des Antisemitismus in Stralsund“, teilt die Hochschule mit.

„Die systematisierte und radikalisierte Vertreibung und Enteignung jüdischer Menschen sind Ereignisse, die uns noch heute fassungslos zurücklassen können. Als Gastgeber der Ausstellung des Fördervereins Historische Warenhäuser Wertheim und Tietz in Stralsund möchten wir zur Erinnerungskultur beitragen, ohne dies zu einem bloßen ritualisierten Gedenken werden zu lassen“, erklärt Petra Maier, Rektorin der Hochschule Stralsund.

Die Ausstellung wird bis zum 23. November im Audimax der Hochschule zu sehen sein, allerdings ist sie nicht für den öffentlichen Publikumsverkehr freigegeben. Nach Absprachen mit der Hochschule sind Einzelanmeldungen möglich.

Von Kai Lachmann