9600 Krafträder in Vorpommern-Rügen registriert

Wenn von den 9227 Motorradfahrern im Kreis Vorpommern-Rügen fünf Prozent Lärmfreaks sind, dann sind das 461 Menschen mit Maschinen, die dem Rest der Menschheit auf die Nerven gehen. Inklusive denen, die gern mit gedämpftem Wummern unterwegs sind. Das mit den fünf Prozent ist dabei nicht aus der Luft gegriffen – 2015 gab’s im baden-württembergischen Weinort Weinstadt-Schnait mal eine spezielle 24-Stunden-Lärm-Messreihe zu diesem Thema: Da kamen die fünf Prozent als Minimalwert raus, die zur Tag- und Nachtzeit, aber auch gern morgens früh mit röhrenden Töpfen Rücksichtslosigkeit demonstrierten. Seitdem wuchs die Zahl der Krafträder bundesweit.

Anzahl der Motorräder gestiegen

Im Landkreis Vorpommern-Rügen lag nach der jährlichen Bestandsanalyse des Kraftfahrt-Bundesamtes der Gesamtbestand an Motorrädern, Rollern, Trikes, Quads & Co, Anfang 2020 bei 9600 Krafträdern und damit um 354 Maschinen über dem des Vorjahres und gleichzeitig auf einem neuen Höchstwert. Mit einem Frauenanteil von 11,6 Prozent liegt Vorpommern-Rügen in der Bundesliga der Motorrad-Mädels auf Platz 346, meldet der Zeitungsdienst Südwest. Spitzenreiter unter 400 Städten, Kreisen (samt Stadtstaaten) ist die bayerische Stadt Ansbach mit 16,8 Prozent.

Die Zahl der Krafträder hat 2020 bundesweit einen neuen Rekord erreicht: 4,51 Millionen Maschinen. Rund 43 Krafträder pro 1000 Einwohner waren es in Kreis Vorpommern-Rügen. Oder in absoluten Zahlen: 9600 Maschinen.

Immer mehr Bikerinnen

8900, 9246, 9600 – das war die Entwicklung bei der Gesamtzahl der Krafträder im Kreis Vorpommern-Rügen in den Jahren 2018, 2019 und 2020. Für Frauen lautet die Zahlenreihe: 1032, 1097, 1113 für die letzten drei Jahre. Die Zeiten als Frauen als Sozia nur „bella figura’“ auf der Maschine machten, kommen nicht wieder. Bundesweit wächst die Zahl der Frauen mit eigenem Zweirad von Jahr zu Jahr.

Nachbarn oft genervt

2020 wurden 596 000 Mädels mit Maschinen gezählt. Drehen wir den Zahlenspieß um, heißt der hiesige Bestand auch, dass rund 957 Menschen von 1000 im Kreis Vorpommern-Rügen keine Maschine am Start haben. Als Nachbarn motorradfreundlicher Strecken haben sie aber den Lärm. Der Haken an der Herrlichkeit, wenn die Rücksichtnahme fehlt: Kradfahrer können bei Tempoüberschreitungen ein Bußgeld bekommen, ein Krachlimit gibt’s immer noch nur eingeschränkt. Krachmach-Maschinen sind nach den derzeitigen Vorgaben für die Betriebserlaubnis sogar zulässig (sie müssen nur auf dem Prüfstand leise sein). Das gilt weltweit, Basis ist eine UN-Regelung.

Bessere Schalldämpfer für Lärmreduzierung

Aber auch das lässt sich im Prinzip ändern: Die Arbeiten zum deutschen Vorschlag zur Änderung der UN-Regelung 92 für Motorradaustauschschalldämpfer wurden Ende 2018 abgeschlossen. Die Änderung führt dazu, dass Klappenschalldämpfer mit Laut-/Leise-Umschaltung zukünftig nicht mehr genehmigungsfähig sein werden. Dies wird zu einer Reduzierung der Geräuschemissionen führen, da diese Schalldämpfer in den letzten Jahren bei einigen Motorradfahrern beliebter wurden. „Vorschriftenänderungen zur UN-Regelung 59 für Pkw-Austauschschalldämpfer mit gleicher Wirkung sollen folgen’’, meldete das Verkehrsministerium 2019. Seitdem herrscht Ruhe an der Gesetzesfront. Im realen Leben wird’s noch dauern.

