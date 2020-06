ADFC bietet geführte Radtouren in und um Stralsund an

Stralsund

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ( ADFC) bietet auch im Juli wieder geführte Radtouren in und um Stralsund an. Beispielsweise geht es mittwochs am 1., 8., 15. und 29. Juli hinein in den Feierabend. Treffpunkt ist am Jahnsportplatz, Karl-Marx-Straße 11, um 16.45 Uhr. Geradelt wird etwa 25 Kilometer, die Teilnahme ist kostenlos und eine Anmeldung nicht nötig. Wer nicht bis zum Juli warten will: Auch am 24. Juni startet so eine Tour vom selben Treffpunkt um 17.30 Uhr.

Eine Tagestour „Rund um die Müritz“ steht am Sonnabend, 4. Juli, auf dem Programm. Der Treffpunkt ist um 7.15 Uhr am Jahnsportplatz. Es erfolgt eine individuelle Anreise nach Federow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, wo es um 9 Uhr losgeht. Die Streckenlänge beträgt etwa 85 Kilometer. Kosten: 5 Euro, für ADFC-Mitglieder 2 Euro. Der Radtransport ist mit dem Tourleiter bei Anmeldung (bis zum 29. Juni) abzustimmen. Anmeldung über 0160 / 18 80 914 oder neuinsulaner@gmail.com.

65 Kilometer lange Tagestour nach Gristow

Ferner steht am 22. Juli eine 65 Kilometer lange Tagestour nach Gristow ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) an. Treffpunkt ist um 9.45. Uhr ebenfalls der Jahnsportplatz. Anmeldung bis 17. Juli über 0160 / 72 46 297 oder ueg.ar@t-online.de. Kosten: 5 Euro, für ADFC-Mitglieder 2 Euro.

Mehr Informationen zu den Touren sind auf der Internetseite mv.adfc.de zu finden. Rückfragen an: walter.guenther@adfc-stralsund-ruegen.de oder 0170 / 383 31 03.

Von Kai Lachmann