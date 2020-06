Ab in die Fluten: In Tremt darf wieder gebadet werden

Tremt

Es darf wieder gebadet werden. Der kleine Strand in Tremt am Strelasund ist offiziell wieder freigeben. Darüber informierte Sundhagens Bürgermeister Helmut Krüger während der öffentlichen Gemeindevertretersitzung – organisiert in der Reinkenhagener Sporthalle, um alle Coronaregeln einhalten zu können.

Wasserqualität wieder in Ordnung

„Alle Probewerte des Wassers in Tremt sind in Ordnung“, sagte Krüger. Die Wasserqualität bleibe aber weiter unter der Kontrolle des Amtes.

Bereits 2017 war der Strandabschnitt für Badende wegen der mangelnden Qualität geschlossen worden. Der Landkreis Vorpommern-Rügen hatte damals für den 200 Meter langen Strand ein Badeverbot verhängt, weil die Fäkalkeime E.coli und Enterokokken im Wasser gefunden wurden. „Bei Untersuchungen gab es mehrfach erhöhte Werte bei bestimmten Fäkalerregern, die für den Menschen nicht unbedenklich sind“, lautete damals die Begründung durch das untersuchende Landesamt für Gesundheit und Soziales.

Ursache für Keime nie geklärt

Allerdings war und blieb auch in den Folgejahren unklar, woher diese Erreger stammten. Es gibt zwei zuleitende Gräben, aus denen Proben entnommen wurden. Die Keime wurden sowohl im Badegewässer als auch in den einleitenden Gräben gefunden. Insbesondere der sogenannte Graben 10, der durch die Kläranlage Tremt gespeist wird, wies Fäkalkeime in höherer Konzentrationen auf.

Im Verlauf dieses Grabens nahmen die Konzentrationen zwischen dem Ablauf der Kläranlage und dem Einlauf in den Strelasund zwar ab, so dass unterm Strich die Kläranlage als einzige Ursache für die Wasserverunreinigung bestehen bleibt. Allerdings wurde bei weiteren Tests festgestellt, dass die Abwasserparameter dort eingehalten werden. Eine illegale Verklappung konnte somit nicht nachgewiesen werden.

Auch 2018 und 2019 blieb das Badeverbot bestehen, weil die Ursache nicht entdeckt wurde. Allerdings gab es auch keine neuen Erreger im Badewasser.

Weiterhin Kontrollen

Nachdem die Wasserqualität jetzt über Jahre in Ordnung ist, wurde der Strand freigegeben. „Messungen an den Gräben finden jedoch weiter alle vier Wochen statt, informiert Andreas Bohl, Leiter des zuständigen Bau- und Ordnungsamtes in Miltzow. Direkt am Strand werden alle zwei Wochen Proben entnommen.

„Wir hoffen natürlich, dass die guten Werte bleiben“, sagt der Bürgermeister. Die Gemeinde plane jetzt, den Stand noch etwas zu beräumen, teilweise sei das auch schon geschehen. Außerdem solle eine kleine Sitzecke eingerichtet werden.

Strand bei Familien beliebt

Besonders bei Familien mit kleinen Kindern sei dieser Strandabschnitt beliebt, sagt Krüger. Deshalb sollen sie dort auch alle Möglichkeiten zum Baden und Erholen bekommen. Probleme habe es in der Vergangenheit vor Ort öfter mit Kitern und Anglern gegeben. Deshalb wolle die Gemeinde darauf achten, dass der eigentliche Strand den Badenden vorbehalten wird. Gleich daneben gebe es eine Slipanlage. Dieser Bereich könne von den Sportlern genutzt werden.

Von Arkona bis Zingst gibt es in Vorpommern-Rügen insgesamt 67 Badestellen, die für die Überwachung nach den Kriterien der entsprechenden EU-Richtlinie gemeldet und beim Gesundheitsamt gelistet sind. In der nordvorpommerschen Region des ehemaligen Altkreises Grimmen sind dies die Badestellen am Strelasund in Tremt und in Stahlbrode.

