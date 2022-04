Stralsund

Am gestrigen Dienstag, dem 12.04.2022, kontrollierten Stralsunder Polizeibeamte gegen 14:00 Uhr einen Verkehrsteilnehmer und stellten dabei einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz fest. Dem Elektroroller-Fahrer droht nun eine Geld- oder Freiheitsstrafe.

Die Polizei teilte mit, dass ein 48-jähriger Leichtmofa-Fahrer am Neuen Markt einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Dabei stellten die Polizisten fest, dass der Stralsunder ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen in Blau an seinem Elektroroller hatte.

Motorisierte Fahrzeuge mit geringer Leistung benötigen keine Zulassung und fallen nicht unter die Kfz-Steuer, trotzdem dürfen sie nicht ohne gültige Versicherung auf die Straße, teilte die Polizei mit. Nur mit einem gültigen Versicherungskennzeichen wird der entsprechende Versicherungsschutz nachgewiesen. Die Polizei teilte weiterhin mit, dass Versicherungskennzeichen stets nur vom 01.03. bis zum 28.02./29.02. des darauffolgenden Jahres gültig sind. Somit haben gültige Versicherungskennzeichen seit dem 01. März 2022 keine blaue, sondern nun grüne Farbe.

Für den 48-Jährigen bedeutet das, dass die Fahrt bis zum neuen Versicherungsschutz untersagt ist und ihn außerdem eine Strafanzeige erwartet. Wird gegen das Pflichtversicherungsgesetz, wie in diesem Fall, verstoßen, droht eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe.

Von cab