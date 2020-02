Abo-Abzocke in Stralsund: Verbraucherzentrale warnt vor „FremdgehenClub“

Stralsund

Die Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern warnt vor der Internetseite fremdgehenclub.com. „Mehrere Verbraucher in Stralsund erhielten eine als außergerichtliche Mahnung bezeichnete Zahlungsaufforderung des , FremdgehenClub’“, berichtet Anja Offermann, Beraterin der Verbraucherzentrale in Stralsund. Eine kostenpflichtige Mitgliedschaft sei abgeschlossen worden, für die zunächst knapp 180 Euro zuzüglich zehn Euro Mahnkosten, später sogar knapp 400 Euro fällig werden.

Hinter „ FremdgehenClub“ steht angeblich eine Firma Names Lagneia Ltd. mit Sitz in London. Das Geld soll auf ein Konto in Litauen überwiesen werden, Inhaber ist eine Firma namens Cash Collect GmbH. „Diese ist der Verbraucherzentrale bereits aus anderen Sachverhalten bekannt“, teilt Offermann mit.

Datingseite ist eine Abofalle

Die Betroffenen würden angeben, sich nicht auf dieser Seite angemeldet zu haben. „Doch selbst wenn“, sagt Offemann, die Dating-Seite sei eine Abo-Falle. Mit der Anmeldung werde direkt ein Probe-Abo abgeschlossen, das sich nach 14 Tagen automatisch verlängert. „Es folgt ein Abo, das circa 400 Euro kostet.“

Online wird auf zahlreichen Seiten, vorwiegend von Anwaltskanzleien, vor fremdgehenclub.com gewarnt. Nicht nur, dass die Forderungen sehr hoch sind, auch die vermutete Gegenleistung wird in Zweifel gezogen. Die Rede ist davon, dass die Profile der angemeldeten Frauen nicht echt seien und reale Treffen damit so gut wie ausgeschlossen sind. Auch ein Kontakt zur Firma ist nur über eine allgemeine E-Mail-Adresse möglich.

„Bezahlen Sie nicht vorschnell!“

Was sollten Nutzer tun, die in solch eine Abo-Falle getappt sind? Offermann: „Bezahlen Sie nicht vorschnell und lassen Sie sich auch nicht von den Drohungen in der Zahlungsaufforderung einschüchtern. Ein möglicherweise zustande gekommener Vertrag sollte unabhängig von der Sach- und Rechtslage und eventuell abgelaufenen Fristen gegenüber dem Portalbetreiber vorsorglich schriftlich widerrufen, gekündigt und angefochten werden.“ Wer sich unsicher ist, kann sich von der Verbraucherzentrale beraten lassen.

Von Kai Lachmann