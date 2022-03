Stralsund

Ihr Schicksal hat viele Menschen in Stralsund berührt. Nachdem die OZ kurz vor Weihnachten über Alejandra Quintana berichtete, meldeten sich Leser, die ihr in irgendeiner Weise helfen wollten, auch wenn die Lage noch so aussichtslos und die Abschiebung der alleinerziehenden Mutter und ihrer zwei Töchter nach Honduras unabwendbar schien.

Doch nun hat sich alles zum Guten gewandt – sie können nicht nur in Deutschland bleiben. Alejandra Quintana hat auch noch einen Job gefunden, der zu ihrem Studienabschluss als Wirtschaftsingenieurin passt. Sie fängt neu an – allerdings nicht in Stralsund, sondern in Ostfriesland. Was es für diese erneute Wendung in ihrem Leben gebraucht hat, war im Grunde nur dieses eine Wort: Ja. Eine Geschichte, bei der das Happy End gleichzeitig ein Happy Anfang ist. Der Reihe nach.

Endlich ging es voran – dann kam diese E-Mail

2019 floh Alejandra Quintana mit ihren beiden Töchtern aus Honduras – einem Land in Mittelamerika, in dem vielerorts gewalttätige Drogenbanden das Sagen haben, die Behörden korrupt sind und der Schutz der Familie nicht mehr gewährleistet war. Gewalt vor allem gegenüber Frauen ist dort alltäglich. „Ich wollte nicht, dass meine Töchter in so einer Umgebung aufwachsen“, sagt sie. In Stralsund angekommen, bemühte sie sich intensiv um Integration, lernte deutsch, schickte die Kinder zur Schule, ließ ihren Abschluss anerkennen und machte sich auf die Suche nach Arbeit. Das wurde allerdings durch Corona massiv erschwert.

Erst nach rund zweieinhalb Jahren schaffte es die kleine Familie, der Enge der Flüchtlingsunterkunft auf dem Dänholm zu entkommen. Alejandra Quintana fand einen Job als Pflegekraft und eine eigene Wohnung. Endlich ging es voran.

„Wir haben uns im Internet kennengelernt“

Doch dann zerstörte eine E-Mail alle Hoffnung: Ihr Einspruch gegen die Ablehnung des Asylantrags wurde abgelehnt. Auch wenn die Kriminalität enorm ist, gilt Honduras für Deutschland als sicherer Drittstaat. Nach dieser E-Mail hätte die Abschiebung jeden Tag umgesetzt werden können. Große Unsicherheit und Angst vor der Zukunft bestimmten fortan ihr Leben.

Dass sich die dunklen Wolken verzogen, lag an ihrem Freund Nico. Ihre Wege trafen sich 2020 in Stralsund, als der heute 24-Jährige auf der Marinetechnikschule in Parow einen Lehrgang absolvierte. „Wir haben uns im Internet kennengelernt“, blickt Alejandra Quintana und lacht verlegen. Eins kam zum anderen. Nach dem Ende seines Lehrgangs kehrte Nico noch zweimal für mehrere Monate nach Parow zurück.

Auf einem Schiff ging es in den Hafen der Ehe

Dann wurde es ernst: „Wir wollten es eigentlich nicht so schnell machen, aber wegen der Situation mit der Abschiebung haben wir uns etwas beeilt“, berichtet Quintana. „Wir haben am 22. 2. 2022 geheiratet. Ich habe meinen Nachnamen behalten. Mein Mann wollte heißen wie ich.“ Da Nico Gomez Quintana aus Ostfriesland stammt, gaben sich die beiden dort das Ja-Wort – „auf einem Schiff“, betont die Ehefrau und lacht bei dem Gedanken an die kleine Feier erneut. Zum Abendessen saßen seine Familie, ihre Töchter und ihre ebenfalls aus Honduras nach Deutschland geflohene Cousine am Tisch. „Das war so schön!“

Ihre Papiere sind nun zur Bearbeitung bei der Ausländerbehörde. Da die Honduranerin nun mit einem Deutschen verheiratet ist, kommt eine Abschiebung so gut wie nicht mehr infrage. Glücklich ist die 33-Jährige auch noch aus einem weiteren Grund: „Ich habe eine neue Arbeit gefunden – in einer Produktionsanlage von Reißverschlüssen mit 150 Mitarbeitern. Ich werde direkt mit dem Geschäftsführer arbeiten“, erzählt sie und betont: „Also nicht als Assistentin, sondern mit ihm.“ Am 1. April geht es los. Ihr Mann arbeitet in der dortigen Marinefunksendestelle als Wachoffizier.

Und da es gerade läuft – eine neue Wohnung in der Nähe von Emden hat die Familie auch schon gefunden. Einziges Manko: Sie ist erst ab Mai bezugsfertig. Bis dahin leben sie in einer Ferienwohnung.

Es hätte schlimmer kommen können.

