Stralsund

Die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine sind mittlerweile auf dem Hof des Nachbarschaftszentrums in Stralsund-Grünhufe angekommen. Ein mit Werbung bunt beklebter Kleinbus, ausgeliehen vom Sportverein TSV 1860, steht dort am Nachmittag des 28. Februar abfahrbereit. Der Kofferraum ist voller Hilfsgüter – säckeweise Kleidung, Decken, ein Töpfchen für Kleinkinder. Thomas Nitz, Leiter des Zentrums, wird gemeinsam mit einem Ehepaar die mehr als zehn Stunden dauernde Fahrt antreten und Flüchtlinge an der polnisch-ukrainischen Grenze versorgen. Zudem wollen sie Menschen in Sicherheit bringen und nach Stralsund holen.

Mitfahrerin Tatjana Sander wählt mit Absicht die falschen Worte: „Ein kleiner Urlaub, dann geht es wieder zurück.“ Ihr Spruch kommt an, lockert die Stimmung auf. Die Umstehenden schmunzeln und auch ihrem ernst dreinblickenden Mann Oleksii Dudka huscht ein Lächeln übers Gesicht. Ein freudiger Moment, doch die Umstände sind tragisch. Denn ihr Mann wird nicht mit zurückfahren. Zusammen mit zwei Bekannten, die in Polen zusteigen werden, will Dudka von der Grenze weiter in Richtung Bila Zerkwa, 80 Kilometer südlich von Kiew: „Heimat unterstützen.“

Könnte er eine Waffe bedienen?

Er ist Ukrainer, seine Frau Tatjana Russin. Beide leben seit fast zehn Jahren in Stralsund. Übers Internet haben sie sich kennen und lieben gelernt. Ihr gemeinsamer Sohn ist acht Jahre alt und versteht noch nicht, was gerade in der Welt passiert. „Wir haben ihm gesagt, wir fahren zur Oma“, erzählt Tatjana Sander. Das ist noch nicht mal falsch, denn Dudkas Familie – seine Mutter, sein Bruder und ein Sohn – sind „in der Metro“, wie die Ehefrau erzählt. „Ich verstehe meinen Mann. Er kann nicht einfach so weiterleben, wenn seine Heimat angegriffen wird.“ Große Diskussionen über die Entscheidung habe es nicht gegeben.

Als Dudka, heute 49, einst seinen Militärdienst leistete, war die Ukraine noch nicht von der Sowjetunion unabhängig. Könnte er heute Waffen bedienen? „Ich muss es lernen“, antwortet er. Ob er seine Familienangehörigen in Kiew finden wird? Ob er seine Familie in Stralsund wiedersehen wird? Niemand kann das jetzt sagen. Doch für Schwermut ist nun nicht der Zeitpunkt, sondern für Zuversicht. Ehefrau Tatjana Sander taff: „Er kommt zurück, wenn die Ukraine gewonnen hat. Und die Ukraine gewinnt zu 100 Prozent!“

Weiterer Hilfstransport am Donnerstag

Ein weiterer Hilfstransport wird sich am Donnerstag um 8 Uhr auf den Weg nach Ost-Polen machen, organisiert und unterstützt von der Stralsunder Caritas und der katholischen Kirche, wie der Stralsunder Sebastian Tacke berichtet. „Wir wollen nach Lublin, eine große Stadt in der Nähe der Grenze, und die Sachen an die dortige Caritas übergeben. Die Mitarbeiter werden dann entscheiden, ob die Spenden an Flüchtlinge vor Ort verteilt werden oder in die Ukraine geschickt werden.“ Benötigt werden vor allem haltbare Lebensmittel, aber auch Medikamente, Wundversorgungsmaterial, Babynahrung und Hygieneartikel – „kein ausrangiertes Kinderspielzeug“, betont Tacke. Die Sachen können bei der Auferstehungskirche, Lindenallee 35, abgegeben werden. Auf dem Weg zurück sollen Flüchtlinge mitgenommen werden.

Ist es legal, Flüchtlinge zu holen? Kann ich an die ukrainische Grenze fahren,um aus der Ukraine geflohene Menschen zu holen? Der Flüchtlingsrat MV beantwortet die Frage so: „EU-Bürger*innen und Ukrainer*innen mit biometrischem Pass oder blauem Flüchtlingspass können nach Polen einreisen. Ukrainer*innen erhalten an der polnischen Grenze einen Stempel in den Pass, das Schengen-Visum. Es ist für 180 Tage gültig. Damit kann man im ganzen Schengenraum freizügig reisen, erhält aber keine Sozialleistungen und darf auch nicht arbeiten. Ukrainer*innen ohne biometrischen Pass werden nicht an der Grenze aufgehalten, erhalten aber keinen Stempel und können nur nach Polen einreisen. Deutschland kontrolliert aber derzeit nicht an der deutsch-polnischen Grenze und lässt diese Personen durch. Sie können das Visumverfahren in Deutschland nachholen.“ Zudem prüft die EU gerade, für ukrainische Staatsangehörigen ein erleichtertes Verfahren für den weiteren Aufenthalt einzuführen. Damit wäre laut Bundesinnenministerium ein Asylantrag nicht mehr erforderlich. Das Recht dazu, einen Asylantrag zu stellen, bestehe unabhängig davon grundsätzlich fort.

Auch der Stralsunder Migrantinnenverein Tutmonde organisiert eine Spendenaktion. „Unsere Vorständin, selbst Ukrainerin, koordiniert die Aktion. Gerade Frauen und Kinder sind am stärksten betroffen und kommen erschöpft in Polen, der Slowakei und anderen Ländern an. Es wird alles benötigt – medizinisches Material, Babynahrung, Windeln, Hygieneartikel. Wer helfen möchte, erreicht Natali Opykhailo unter 0178 / 110 53 28.

Bisher drei Ukrainerinnen auf dem Dänholm

Unterdessen sind bis zum Nachmittag nach Angaben von Sandra Lehmann, Sprecherin des Landkreises Vorpommern-Rügen, erste Flüchtlinge aus der Ukraine in Stralsund angekommen. „Drei Frauen haben wir in der Gemeinschaftsunterkunft Ummanzer Weg untergebracht“, so Lehmann. Sie geht allerdings davon aus, dass sich schon weit mehr Geflüchtete aus der Ukraine hier aufhalten, die bei Freunden und Verwandten untergekommen sind. Auch Wohnungsunternehmen hätten schon Bereitschaft signalisiert, Geflüchtete unterzubringen. Die Koordination der Angebote beim Landkreis soll in Kürze Fahrt aufnehmen.

Von Kai Lachmann