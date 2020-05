39 Jahre lang hat Martina Ehlert zum Stralsunder Theater gehört. Erst stand sie als Sopranistin auf der Bühne, später wurde sie zur Chefdisponentin. Nun verabschiedet sie sich in den Ruhestand – zumindest ein bisschen. Als Besucherin kommt sie auch weiterhin gern ins Haus.

Martina Ehlert, Chefdisponentin am Theater Vorpommern, verabschiedet sich nach 39 Jahren am Theater in den Ruhestand. Quelle: Miriam Weber