Abschied vom Miura Stralsund: Raus aus dem Strelapark, rein ins T1!

Stralsund

Trichtersaufen, Abrisspartys, Promi-Auflauf: Von 2014 bis Anfang 2020 stiegen im Stralsunder Club Miura etliche legendäre Partys. Betriebsleiter Robert Lüders und sein Team haben regelmäßig Stars der internationalen DJ-Szene oder andere Promis in die Region geholt – und dabei vielen Stralsunder immer wieder einen schönen Abend beschert. Damit ist nun Schluss. Die Zeit des Stieres im Strelapark findet ein Ende. Doch es wird weitergefeiert – in der Stralsunder Innenstadt im T1. Doch in dieser Bildergalerie wollen wir nochmals innehalten – und in der Vergangenheit schwelgen.

Zur Galerie Von 2014 bis Anfang 2020 stiegen im Stralsunder Club Miura etliche legendäre Partys. Betriebsleiter Robert Lüders und Resident-DJ Felix Seidenfaden haben einige Bilder rausgesucht. Diese zeigen, wie der letzte Club im Stralsunder Strelapark in Erinnerung bleiben sollen.

Betriebsleiter Robert Lüders und Resident-DJ Felix Seidenfaden haben einige Bilder rausgesucht, die zeigen, wie der letzte Club im Stralsunder Strelapark in Erinnerung bleiben sollen. Vielleicht findet Ihr euch!

Von kst