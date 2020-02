Abschied vom Walross, Ballett im Kino – das bietet Stralsund zum Wochenende

Stralsund

Das Meeresmuseum veranstaltet am 20. Februar einen Aktionstag unter dem Motto „Tschüss Walross“. Das imposante Ausstellungsstück verlässt Stralsund und zieht um nach Leipzig. Davor können sich die kleinen und großen Gäste von dem besonderen Präparat noch verabschieden. Ab 10 Uhr werden dafür unter anderem öffentliche Kurzführungen angeboten, es werden Walross-Masken gebastelt und es wird ein Familienquiz geben.

Das präparierte Walross ist ein besonderes Beispiel für die vom berühmten Präparator H. H. ter Meer (1871 – 1934) (mit)entwickelte dermoplastische Präparationsmethode. Diese löste das jahrhundertelange „Ausstopfen“ von Tierhäuten ab und revolutionierte die zoologische Präparation.

East Blues Experience stellt neues Album vor

Die Band East Blues Experience rockt Stralsund. Am 22. Februar sind die Berliner Rockmusiker um Peter Schmidt zu Gast am Sund und treten um 21 Uhr in der Alten Eisengießerei, Frankenstraße 61, auf. Im Gepäck haben sie ihr aktuelles Album „Make it better“. In einer spürbar neuen Qualität, spinnt die Band ihren roten Faden zwischen den Genres, von denen ihre Musik inspiriert ist.

East Blues Experience geht locker als amerikanischer Kulturimport durch, bekennt sich aber auch auf diesem Album mit authentischen Coverversionen zweier deutscher Songs zu ihrer Herkunft. Seit der Gründung der Band 1990 gab es immer wieder Wechsel bei der Besetzung und Auszeiten. Im Sommer 2014 traf das jetzige Quartett, Peter Schmidt, Jäckie Reznicek, Ronny und Adrian Dehn, wieder zusammen. „Make it better“ heißt das sechste Studioalbum der Band – das sie nun ihrem Publikum vorstellen.

„Schwanensee“ live im Kino

Das Stralsunder Kino zeigt am 23. Februar gegen 16 Uhr einen wahren Liebling des Ballett-Universums: „Schwanensee“ live aufgeführt vom berühmten Bolschoi Ballett. Das magische Märchen wird vom russischen Ballettmeister Juri Grigorovich auf die Bühne gebracht.

Die knapp dreistündige Geschichte geht so: Bei Mondschein am Ufer eines geheimnisvollen Sees trifft Prinz Siegfried die verzauberte Schwanenfrau Odette. Vollkommen verzaubert von ihrer Schönheit schwört er ihr seine Treue. Viel zu spät bemerkt er, dass das Schicksal ganz andere Pläne mit ihm vor hat. Das Stück hat zahlreiche Höhepunkte, zu denen auch die Charaktertänze, die Pas de deux Siegfrieds mit dem weißen und mit dem schwarzen Schwan gehören.

Lesen Sie auch:

Von Kay Steinke