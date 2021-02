Stralsund

Neues Jahr, neue Erfahrungen. Nach zwei Jahrzehnten bei der OSTSEE-ZEITUNG sage ich heute an dieser Stelle auf Wiedersehen. Ein Auge lacht und freut sich auf die neue berufliche Herausforderung, doch das andere vergießt ordentlich Tränen. Schon während des Studiums habe ich meine ersten Zeilen für dieses Blatt geschrieben und schnell festgestellt, dass es das ist, was mir richtig viel Spaß macht.

Mit tollen Kollegen habe ich so viele schöne Stunden erlebt. Was für unglaubliche Geschichten habe ich Dank und mit Ihnen, liebe Leser, erlebt. Ganz abgesehen von den schönen und aufregenden Erlebnissen, die ich hatte und die ich Ihnen beschreiben durfte. Das Schönste an diesem Beruf ist es, so unglaublich verschiedene Menschen kennenzulernen und immer wieder überrascht zu werden.

Diese Erfahrungen habe ich ganz tief in mir, und genau dort werde ich sie bewahren. Aber wir sind ja nicht aus der Welt, wir sehen uns in Stralsund!

Von Miriam Weber