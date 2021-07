In der „Stanno-Fußballschule“ in Abtshagen (Landkreis Vorpommern-Rügen) haben 32 Jungen und ein Mädchen im Alter von fünf bis 13 Jahren in den vergangenen Ferientagen trainiert. Das Ganze kam so gut an, dass es eine Wiederholung im nächsten Jahr geben soll.