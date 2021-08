Abtshagen: Darum dröhnten gestern die Kettensägen mitten im Dorf

Abtshagen

Lautstark dröhnt es auf dem Forstwirtschaftsgelände in Abtshagen. Auf dem dortigen Übungsplatz sind die Kettensägen im Einsatz. 30 Forstwirtschaftslehrlinge aus dem ganzen Land üben sich darin, Stämme korrekt zu sägen, präzise zu schneiden, schnell und gut mit der Kettensäge umzugehen und in der Königsdisziplin: dem Fällen von Bäumen. Dieses Training dient als Vorbereitung für die Landesmeisterschaft in Güstrow-Mühlengeez bei der bevorstehenden Landwirtschaftsmese Mela Mitte September.

„Dann werden am Freitag die Azubis an den Start gehen, am Sonnabend sind die Teilnehmer der Profiklasse, der jüngeren Profis u(nter) 24 Jahre und Teilnehmer aus anderen Bundesländern in der Gästeklasse an der Reihe“, erklärt Ralf Sodmann, der nicht nur Forstwirtschaftsmeister im Forstamt Poggendorf ist und damit gemeinsam mit einem Kollegen die hiesigen Lehrlinge ausbildet, sondern der auch selbst als Profi seit Jahren erfolgreich an den Start geht.

30 Teilnehmer bei den Azubis seien sehr viel, sagt Sodmann, eventuell müsse man da noch einmal die Besten für den Start aussuchen. Und so war der Montag nicht nur ein Trainingstag, sondern auch ein erster Leistungsvergleich unter Wettkampfbedingungen.

Tipps fürs Üben

Florian Scholz ist einer der Ersten, die in der wenig beliebten Kategorie des Kettenwechsels an der Motorsäge ihr Können zeigen. „Da weiß ich jetzt ganz genau, was ich Zuhause noch üben muss“, sagte er nach dem ersten Versuch. Deshalb gibt es noch den einen und anderen Tipp fürs schnellere Arbeiten und der zweite Versuch ist wesentlich schneller. Im Vergleich zu den Besten gibt es aber Luft nach oben.

Cedric Janke allerdings kann da anderen etwas vormachen. Gerade mal 13 Sekunden brauchte er. „Das kann sich sehen lassen“, sagt sein Lehrmeister. Bei Cedric klappt es dafür noch nicht ganz perfekt beim Präzisionsschnitt, bei dem Scheiben exakt von einem Stamm von oben abgesägt werden müssen. Die möglichst gleichmäßige Dicke der Scheibe darf 30 Millimeter nicht unter- und 80 Millimeter nicht überschreiten. Und in die Unterlage darf nicht gesägt werden.

Kadersichtung in MV

„Bei unseren Wettbewerben zählt die Geschwindigkeit, aber genauso die Qualität der Arbeit. Und die Arbeitssicherheit wird bewertet“, erklärt Sodmann. Für die jeweilige Leistung gibt es Punkte und wer als Azubis 1200 Punkte oder von den anderen Teilnehmern 1300 erreicht, darf zur nächsten Deutschen Meisterschaft fahren. „Bei der letzten 2019 war ich mit sieben Lehrlingen aus MV dort, wir waren damit die größte Ländervertretung“, sagt der Forstwirtschaftsmeister. Und weil die MV-Lehrlinge so gut mit der Kettensäge umgehen können, hat sich zur jetzigen Landesmeisterschaft der Jugendtrainer der Waldarbeiter Deutschlands angekündigt, der immer auf der Suche nach Kadern ist.

40 Stämme fürs Fällen bei Landesmeisterschaft vorbereitet

Einer von denen, die beim Baumfällen schon gute Leistungen zeigen, ist Dominik Daberkow vom Forstamt Poggendorf. 2,37 Minuten braucht er, bis der „Baum“ genau in den Bereich fällt, der dafür vorgesehen ist. Ein Baum ist es beim Üben in Abtshagen nicht, sondern nur ein kurzes Stück Stamm, aber dennoch wird alles genau nachgemessen und es gibt jede Menge Ratschläge für den jungen Mann. „Für die Mela werden 40 Stämme, die gefällt werden sollen, vorbereitet“, verrät Ralf Sodmann. „Ich bin ganz zufrieden, ich habe das noch nicht sehr oft geübt“, meint Dominik Daberkow nach seinem Einsatz. 400 Punkte kann es übrigens theoretisch allein für eine 100-prozentig richtige Baumfällung geben. Jeder Mängel bedeutet Abzüge.

Relativ langsam, aber sehr präzise arbeitet Nick Böttcher Lehrling im Forstamt Poggendorf beim Kombinationsschnitt. Im Unterschied zum Präzisionsschnitt werden hierbei Baumscheiben mit zwei Schnitten von oben und unten, die sich genau treffen müssen, abgesägt. Der Chef des gastgebenden Forstamtes Poggendorf, Robert-Marc Berger lobt den Azubi, der jetzt das dritte Lehrjahr beginnt: „Exakte Schnittführung, immer in der Markierung“.

Wie auch der Lehrmeister weiß der Forstamtschef wie unterschiedlich die Azubis sich auf den Wettkampf einstellen. „Es gibt sehr ehrgeizige Lehrlinge, die die Kettensäge mit nach Hause nehmen und dort üben. Und eben auch andere“, erzählen sie. Im Wettkampf zählen dann außerdem Aufregung und manchmal ein bisschen Glück. Und die gute Vorbereitung – dafür sind bis Mitte September noch ein paar Wochen Zeit.

