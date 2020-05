Abwechslung im Corona-Alltag: Kinder freuen sich auf OZ-Rätselspaß

Franzburg

Wir haben schon gehört, dass die Schulkinder jeden Tag mit Freude die OSTSEE-ZEITUNG erwarten. Und das hat einen guten Grund: Sie fiebern dem nächsten Rätselspaß entgegen. In Corona-Zeiten sicher eine kleine Entlastung für die Eltern, die ihre Kinder zu Hause betreuen müssen.

Brief von Pepe Schauseil

So flatterte ein Brief aus Franzburg in unsere Redaktion. Und darin heißt es: „Liebe OZ, ich heiße Pepe und bin 9 Jahre alt. Ich gehe in die 3. Klasse. Jeden Morgen freue ich mich auf die Kinderrätsel. Bevor ich mit meinem Opa Hausaufgaben mache, wird gerätselt. Opa hilft mir. Ich habe dadurch schon viel gelernt. Das Bilderrätsel ist manchmal auch schwer. Ich schaffe es aber immer. Dafür möchte ich mich bedanken“, schreibt Pepe Schauseil.

Viel Spaß beim Rätseln

Sein Opa Hellmut hat uns den Brief geschickt, und dafür sagen wir ganz lieb Danke. Wir drücken ganz doll die Daumen, dass Pepe und die vielen anderen Kinder noch möglichst viele Rätselnüsse knacken. Viel Spaß dabei! Und die Großen knacken in der Zwischenzeit bestimmt das Kreuzworträtsel ein paar Seiten weiter...

Von Ines Sommer