Ärger um „Gorch Fock I“ in Stralsund: Wird die Reparatur um 11 Millionen Euro teurer?

Diese Nachricht ließ so manchen erstarren: Die Reparatur der „Gorch Fock I“ könnte über 11 Millionen Euro teurer werden als geplant. Bisher war immer die Rede von 10,6 Millionen Euro.

Im Newsletter des Eignervereins Tall Ship Friends (extra Anmeldung erforderlich) heißt es jetzt aber: „Wir brauchen alle Freunde der „Gorch Fock I“, deren Zahl über die Jahre erfreulich zugenommen hat, besonders jetzt auf den letzten Metern, weil wir jetzt die zu erwartende Reparatursumme kennen: 22 Mio. Euro...“

Verein: 1,7 Millionen für Eigenanteil stehen schon

Das bedeute einen Eigenanteil von 2,2 Millionen Euro. Mit der Kaufsumme und dem „Schiffssparschwein“ habe man schon 1,7 Millionen Euro zusammen. Unterschrieben ist die Mitteilung, in der allen Helfern und Spendern gedankt wird, mit „von Herzen Euer Wulf Marquard“.

In den online veröffentlichten „Gorch Fock News“ heißt es weiter: „Das am 9. November mit dem Wirtschaftsminister von MV, Herrn Harry Glawe, geführte Gespräch über die ,Bewältigung‘ der zwischen der bereits zugesicherten und der ermittelten Reparatursumme klaffenden Differenz war ausgesprochen positiv und ermutigend. Glawe (CDU) wird aber noch im Dezember 2021 einem SPD-Nachfolger Platz machen (müssen)...“

Auf OZ-Anfrage sagte Wulf Marquard am Freitag: „Erstens. Ich habe keine Mitteilung rausgegeben. Zweitens reden wir von 15 Millionen Euro für die nötigsten Reparaturen.“ Marquardt weiter: „Die Zahl 22 Millionen ist verkehrt. Mit solchen Informationen bringt man die ganze Förderung in Gefahr.“

Was sagt die Stadtverwaltung?

Unabhängig von der Diskrepanz zwischen Online-News und Marquards Zitat am OZ-Telefon: Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die 10,6 Millionen Euro an geplanten Reparaturkosten deutlich übertroffen werden. Was sagt die Hansestadt dazu? Aus dem Stralsunder Rathaus heißt es am Freitag nach unserer Anfrage:

„Die Planungen für die Modernisierung der ,Gorch Fock‘ sind erarbeitet. Der nächste Schritt ist, dass die Hansestadt Stralsund die baufachliche Prüfung dieser Unterlagen beauftragen wird. So ist es mit dem Wirtschaftsministerium des Landes abgestimmt.“ Diese Prüfung beinhalte die Beurteilung der fachlichen Nachvollziehbarkeit der geplanten Arbeiten, dazu die Angemessenheit der veranschlagten Kosten in Höhe von 10,56 Millionen Euro.

Bürgerschaft muss noch entscheiden

Was enthalten diese Kosten? „Das sind die notwendigen Arbeiten für die Schwimmfähigkeit der Bark und die Sicherheit an Bord. Extrawünsche sind schön, müssen aber erstmal warten und anderweitig finanziert werden. Das Ergebnis dieser Prüfung ist die Grundlage für das Wirtschaftsministerium, über eine Förderung dieses für Stralsund wichtigen Projektes zu entscheiden. Bei Bewilligung der Förderung wird die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund über den Ankauf des Schiffes beraten und sich entsprechend positionieren“, so Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU), ohne auf die konkreten Zahlen im Gorch-Fock-Newsletter einzugehen.

BfS: Schiff ist Fass ohne Boden

Zu den größten Kritikern der Sanierung des ehemaligen Segelschulschiffes gehört von Anfang an die Fraktion „Bürger für Stralsund“. „Es war doch voraussehbar, dass sich die Kosten erhöhen und das Ganze ein Fass ohne Boden wird“, sagt BfS-Geschäftsführer Thomas Haack der OZ und meint weiter: „Solche Summen sind mit dem Stralsunder Haushalt nicht zu stemmen. Wir brauchen das Geld für andere Aufgaben, nämlich für Bildung, Sport und Kultur.“ Haack hofft, dass nun auch andere Fraktionen umdenken. Denn noch gebe es keinen Beschluss zum Kauf der Bark, sondern nur eine Absichtserklärung, die war in der Bürgerschaft aber mehrheitlich gegeben worden.

„Wir wollten 2019 in einem Bürgerbegehren die Stralsunder fragen. Das wurde von den anderen Parteien abgelehnt“; so Haack. Seine Fraktion plädiere dafür, die „Gorch Fock I“ zu kaufen, an Land aufzubocken und als Museum zu nutzen.

Grüne: Erwägen Dringlichkeitsantrag an Bürgerschaft

11 Millionen Euro höhere Sanierungskosten für die „Gorch Fock“? Damit stellt auch die Grünen-Fraktion das gesamte Projekt infrage. „Ich halte es für notwendig, die Bürgerschaft unverzüglich über die erheblichen Kostensteigerungen zur Sanierung der ,Gorch Fock I‘ und vor allem über die daraus resultierenden Konsequenzen zu informieren“, sagte der Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/Die Partei, Jürgen Suhr, und fügt an: „Am kommenden Donnerstag findet eine turnusmäßige Bürgerschaftssitzung statt. Wir erwägen, das Thema ,Gorch Fock I‘ per Dringlichkeit auf die Tagesordnung setzen zu lassen.“

Von Ines Sommer