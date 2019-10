Stralsund

Das Wort „Sketchy“ steht seit heute Nacht an einer Fensterscheibe des AfD-Bürgerbüros in Stralsund. Mit dem Wort, was so viel wie „unklar“ oder „zwielichtig“ bedeuten kann, wurde das Büro mit einem ca 1,30 Meter breiten und 0,60 bis 1,20 hohen Graffiti beschmiert.

War hat etwas gesehen?

Die folgende Suche der Polizisten war bisher erfolglos. Die Kripo Anklam hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Angaben über den Vorfall machen können, sich bei der Einsatzleitung in Neubrandenburg unter 0395/5582-2223 oder auf der Internetwache der Landespolizei MV zu melden.

