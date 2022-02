Akkordarbeit im Testzentrum Stralsund: 560 Abstriche in 10,5 Stunden

Stralsund

Im Stralsunder Testzentrum auf dem Gelände des Klinikums West jagt ein Rekord den nächsten. Allein im Januar hat die Einrichtung des Helios Hanseklinikums 5550 PCR-Abstriche und 1000 Schnelltests durchgeführt. Das ist mit Abstand der Höhepunkt seit Beginn der Corona-Pandemie vor knapp zwei Jahren.

Gleich in der ersten Woche des neuen Jahres standen 930 Tests im Protokoll. 924 waren es in Woche 2, in der dritten Kalenderwoche rotierten die Mitarbeiter des Testzentrums und steckten 1228 Stäbchen in die dazugehörigen Röhrchen. Und in der vierten Woche samt 31. Januar nahmen sie 2355 Abstriche.

Montag war bisheriger Rekordtag

Bisheriger Rekordtag beim Testen war der vergangene Montag, 31. Januar, mit 560 Tests. Das war auch der Tag, an dem Helios das erste Mal darum bat, sich nicht mehr anzustellen, zu groß war der Ansturm (die OZ berichtete). „Aber eigentlich ist jeder Tag diese Woche ein Rekordtag“, sagt Helios-Sprecher Mathias Bonatz auf OZ-Anfrage. „Am Dienstag waren es 404 Abstriche, und auch am Mittwoch hatten wir bis Mittag schon 242, obwohl ja noch bis 18.30 Uhr geöffnet ist.“

9 Mitarbeiter versehen hier in voller Schutzmontur ihren Dienst. „Damit haben wir einen zusätzlichen Arbeitsplatz eingerichtet. Weitere Kräfte, besonders in den Vormittagsstunden unterstützen hier, so dass sich in Spitzenzeiten wirklich neun Tester um die Leute in der Warteschlange kümmern.“

Ansturm kaum zu bewältigen

Schaut man auf das, was hinter den Zahlen steckt, weiß man, was die Mitarbeiter im Testzentrum am Kastanienweg seit Wochen leisten. Am Montag wurden in der Öffnungszeit von 10,5 Stunden 560 Tests gemacht. Das ist 1,125 Minute pro Test. Wahnsinn, was die Kollegen hier leisten“, sagt Mathias Bonatz und schiebt hinterher: „Ein großer Dank geht an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich jeden Tag aufopfern und oft über ihre offiziellen Öffnungszeiten hinaus arbeiten, um dem Ansturm gerecht zu werden.“ Da ging es zum Beispiel am Montag bis 21.30 Uhr.

Bis auf den Zubringer staute sich am Montag der Verkehr von der Rostocker Chaussee in Stralsund, weil die Menschen mit ihren Autos in der Warteschlange zum Testzentrum standen. Quelle: Hartmut@ Heidrich

Leider fangen die Mitarbeiter im Testzentrum oft den Frust der Wartenden ab. „Keiner will gern stundenlang in der Schlange stehen und warten. Aber wir können nichts dafür, wir sorgen ja nur dafür, dass ein PCR-Test überhaupt möglich ist“, würde sich Mathias Bonatz freuen, wenn man den Mitarbeitern etwas mehr Respekt entgegenbringt. „Wir haben jetzt wirklich die Abläufe so optimiert, dass alles reibungslos läuft. Mehr Zeitersparnis ist nicht drin.“ Eines werde sich künftig montags ändern: Die Schnelltests werden an diesem Tag nicht möglich sein, sondern nur PCR-Abstriche.

Obwohl die Frauen und Männer in Schutzanzug und mit Visier alles geben, um den Andrang abzuarbeiten, staute sich der Verkehr jetzt fast täglich in der Rostocker Chaussee, so dass die Polizei den Verkehr regeln musste. Bei dem Anstieg an Corona-Fällen wird sich das wahrscheinlich auch nicht so schnell ändern, zumal Helios der einzige Anbieter im Landkreis für einen PCR-Test ist. Und den brauchen – so will es die Politik – immer noch alle, die einen positiven Schnelltest haben und diesen per Laborbefund überprüfen lassen müssen. Das Chaos ist also derzeit vorprogrammiert.

So hat das Testzentrum geöffnet

Das Helios-Testzentrum befindet sich in Stralsund, Kastanienwag, gleich neben dem Klinikum West. Öffnungszeiten: Montag: 8 bis 18.30 Uhr; Dienstag: 8 bis 15.30 Uhr, Mittwoch: 8 bis 18.30 Uhr, Donnerstag: 11 bis 18.30 Uhr; Freitag: 8 bis 15.30 Uhr sowie Samstag: 9 bis 12.30 Uhr. Alle PCR- und Schnelltest sind ohne Anmeldung möglich. Das Testergebnis lag bisher in circa 24 bis 48 Stunden vor und kann per online-Code eingesehen werden.

Mit Überweisung des Hausarztes oder einer Bescheinigung vom Gesundheitsamt ist der PCR-Test kostenlos. Möglich ist er auch als kostenpflichtige individuelle Gesundheitsleitung (IgeL) mit Einlesen der Krankenkassenkarte für 128,23 Euro oder als Selbstzahler für 152,17 Euro. Die Kosten als IgeL und Selbstzahler werden direkt über den Labordienstleister abgerechnet.

Von Ines Sommer