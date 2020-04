Aktion „Leere Stühle“: 45 Unternehmen aus Stralsund machen mit

Stralsund

Die Hoteliers und Gastronomen haben die Nase voll. Seit mehr als vier Wochen sind ihre Betriebe geschlossen. Viele fürchten das Aus. Deshalb beteiligen sich auch die Stralsunder an einer bundesweiten Protestaktion. Gemeinsam stellen über 45 Unternehmer der Hotellerie und des Gastgewerbes aus Stralsund am heutigen Freitag von 11 bis 13 Uhr leere Stühle auf dem Alten Markt auf und senden so einen dringenden Hilferuf an die Bundes-, die Landesregierung sowie an die kommunale Verwaltung und Politik.

Stralsunder übergeben Brief an Landesregierung

Damit schließt sich Stralsund der deutschlandweiten Aktion „Leere Stühle“ an, denn auch sie müssen auf die existenzbedrohenden Probleme in der heimischen Gastro-, Hotel- und Eventbranche aufmerksam machen.

„In einem Brief, den wir am Freitag an die Landesregierung, die Verwaltung des Landkreises Vorpommern-Rügen, die Verwaltung der Hansestadt Stralsund sowie an alle Fraktionen der Bürgerschaft versenden, machen über 45 Unternehmer auf ihr nahendes Aus aufmerksam“, sagt uns Eike Sadewater, Geschäftsführer im Scheelehof.

Aktion: Ein Stuhl steht für ein Unternehmen

Dabei geht es den Unternehmern vor allem um Gespräche zu Förderungen, Zuschüssen und Lösungen, und darum wie der Ausstieg aus dieser Misere gemeinsam zu finden ist. „Gern würden alle persönlich aus Solidarität die Aktion unterstützen, jedoch soll dem Versammlungsverbot entsprochen werden. Deshalb steht jeder Stuhl für einen Gastronomen“, betont Sadewater im Auftrag der 45 Unternehmer von A wie Anker bis R wie Rockeria.

Es fehlen finanzielle Hilfen für die Gaststätten und Hotels

„Wir Gastronomen, Hoteliers und Veranstalter haben nach einem langen Winter und den typischen Sommervorbereitungen leere Kassen und keine Einnahmen mehr“, so Eike Sadewater. Auch die neuen Regulierungen sehen vor, dass Restaurants, Bars, Cafés und Hotels längerfristig geschlossen bleiben sollen. Events wurden abgesagt bzw. in eine ungewisse Zeit verlegt.

„Aus gesundheitlichen Gründen können wir die Maßnahmen der Regierung alle nachvollziehen. Wir verstehen aber nicht, warum es für unsere Branche keine weiteren Hilfen gibt“, heißt es in dem Aufruf zur Protestaktion. Ines Sommer

Von Ines Sommer