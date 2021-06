Stralsund

Bunte Blüten, exotische Gewächse, alte Bäume und weitläufige Streuobstwiesen: Bei der Aktion „Offene Gärten“ können Besucher von privaten und öffentlich zugänglichen Gärten im gesamten Bundesland viel entdecken, sich Inspiration holen oder einfach nur die Natur genießen.

Am 12. und 13. Juni von 10 bis 18 Uhr sind in diversen Orten Gartenpforten weit geöffnet – 220, um genau zu sein; und einige davon in Stralsund und Umgebung. In der Prohner Straße 31c lädt Benjamin Rumpel Besucher zu einer Tour durch seinen 140 Quadratmeter großen Hofgarten „Rumpelkönig“ ein. Gartenkunst, Steine, Skulpturen, wilder Wein, Oliven- und Oleanderbäume, dazu Kräuter und Blumen schaffen ein ausgefallenes Ambiente.

Zweiter Termin für „Offene Gärten“ im Herbst

Mit dabei sind auch der Pfarrgarten in Starkow – ein Ensemble aus Pfarr- und Küstergarten mit Streuobstwiese, der Sammlergarten Negast von Familie Debold, Birkenweg 10, mit seltenen Gehölzen, Stauden und zahlreichen Rhododendren sowie der 3000 Quadratmeter große Klostergarten der Stadt Franzburg in der Petersstraße 1-2 mit Gemüse-, Blumen- und Kräutergarten, in dem alten und neuen Sorten wachsen.

Einen Ausflug wert ist auch der Lern- und Gemeinschaftsgarten in Kransdorf Hausnummer 1 nahe Altefähr, wo auf Hügel-, Hoch- und Tiefbeeten Gemüse und Blumen wachsen. Im naturnahen Garten der Arche Brandshagen, Dorfstraße 14 und 21, ist ein Barfußpfad angelegt. Dort sind auch Esel, Schafe, Rehe und Hirsche zu Hause.

Alle teilnehmenden Gärten in Vorpommern-Rügen sind auf www.offene-gaerten-in-mv.de gelistet. Keine Zeit an diesem Wochenende? Am 4. und 5. September wird die Aktion wiederholt. Dann blühen die Gärten in Herbstfarben.

Von Kai Lachmann