Stralsund

Doppelt hält bekanntlich besser. So gibt es am 25. September bei MMZ in Stralsund gleich zwei Events zum Mitmachen und Mitfeiern. Unter dem Motto „Einkaufen und Gutes tun“ stiftet das Möbelhaus vom 1. bis 25. September von jedem Einkauf drei Prozent des Kassenbons an wohltätige Organisationen in der Region. Wer zusätzlich spenden möchte, kann seinen Einkaufsbetrag einfach aufrunden und so doppelt Gutes tun.

Spenden für Hospiz, Werkstätten und Wünschewagen

Am 25. September gibt es in den MMZ-Filialen das große Abschluss-Event mit Show-Küche, Kaffee und Kuchen, Live-Musik und Info-Ständen der Organisationen, an die die Spendensumme fließt. Auch in Stralsund gibt es drei Spendenempfänger: Förderverein Kinderhospiz Leuchtturm, Stralsunder Werkstätten und das Projekt „Wünschewagen“.

Außerdem wird im Möbelmarkt in Andershof der „Tag der Küche“ gefeiert. Und der steht ganz im Zeichen „Gesunde Küche“, die Feinschmecker in der Show-Küche vor Ort verkosten können.

