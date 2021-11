Aladin 2.0: Theater Vorpommern bringt moderne Fassung auf die Bühne

Greifswald

„Aladin und die Wunderlampe“ heißt das diesjährige Weihnachtsmärchen am Theater Vorpommern. Es entstammt einer Erzählung aus „Tausendundeiner Nacht“. Man verbindet damit natürlich die Welt der Burschen mit Pluderhosen und Turbanen und der fliegenden Orient-Teppiche. Aber weit gefehlt. Der moderne Aladin kommt mit Strickmütze und knallig-bunter Kapuzenjacke daher. Er hat auch Spraydosen dabei.

„Wir bieten kein Märchen-Tü-Tü im herkömmlichen Sinne“, sagt die Dramaturgin Nadja Hesse. Denn Aladin spielt zudem noch in einem Containerhafen. Dort, wo sich der Reichtum dieser Welt als Inhalt in aufgestapelten Containern widerspiegelt.

Moderne Fassung könnte Diskussion auslösen

„Wir wollen damit einen Welthandelsplatz zeigen, auf dem sich auch die Kulturen mischen. Das Stück wird sehr viel Gegenwartsbezug haben“, erläutert Regisseur Jens Hertel. Der gebürtige Mönchengladbacher hat schon an vielen Theatern Stücke auf die Bühne gebracht. In Vorpommern gibt er mit „Aladin und die Wunderlampe“ jetzt seine Visitenkarte ab. Er sei sich schon darüber im Klaren, dass die moderne Märchenfassung den einen oder anderen auch verschrecken könnte. So komme man aber in die Diskussion, sagt Hertel. Und die sei wiederum gewollt.

Er verspricht in seiner Inszenierung viel Tempo, Witz und Charme und sehr liebevolle Figuren. Sie sollen die Botschaften des Märchens aus Tausendundeiner Nacht rüberbringen. „Es sind schöne Botschaften, vor allem für die Kinder“, sagt der Regisseur. Er ist sich auch sicher, dass sie ankommen werden.

Aladin im Besitz der Wunderlampe

Zentrales Thema ist die Frage nach Freiheit und wie man mit ihr umgeht? Ebenso spielen Macht und Reichtum eine große Rolle. Wie üblich in allen Märchen. Bei Aladin geht es ja darum, dass er nicht das mühsame Schneiderhandwerk seines verstorbenen Vaters übernehmen will, sondern seinen eigenen Weg gehen möchte. Er will seine Träume verwirklichen, etwas Großes für sich und aus sich machen. Auf seinem Weg ins Leben passieren ihm aber auch Fehler. So geht er einem bösen Zauberer in die Falle und landet in den Abgründen einer finsteren Höhle. Dort gelangt er dann aber in den Besitz einer Wunderlampe, die es ihm gestattet, ins allerhöchste Glück aufzusteigen.

Wie das nun alles zusammenspielt und was am Ende dabei herauskommt, das werden die Zuschauer erleben können. Als Aladin wird sich ein neuer Schauspieler am Theater Vorpommern präsentieren, nämlich Hauke Petersen. Er ist Jahrgang 1996 und kommt aus Potsdam. Seine Mutter wird gespielt von Claudia Lüftenegger. Die Rollen von Mustafa, dem Zauberer und Timur, dem König hat Felix Meusel übernommen. Baba, den Geist der Lampe verkörpert Hannes Rittig. Und Friederike Serr ist die Prinzessin Esra und gleichzeitig Elisa, der Geist des Ringes.

Die nächsten Vorstellungen In Greifswald findet weitere Vorstellungen am: 29. November, 9 und 11 Uhr, 30. November, 9 und 11 Uhr, 12. Dezember, 16 Uhr, 13. Dezember, 9 und 11 Uhr, 14. Dezember, 9 und 11 Uhr, 15. Dezember, 9 und 11 Uhr, 16. Dezember, 9 und 11 Uhr, 17. Dezember, 9 und 11 Uhr, 26. Dezember 16 Uhr und 27. Dezember, 18 Uhr Und in Stralsund: 5. Dezember, 15 und 17 Uhr (Premiere), 6. Dezember, 9 und 11 Uhr, 7. Dezember, 9 und 11 Uhr, 8. Dezember, 9 und 11 Uhr, 9. Dezember, 9 und 11 Uhr, 19. Dezember, 18 Uhr, 20. Dezember, 9 und 11 Uhr, 21. Dezember, 9 und 11 Uhr, 22. Dezember, 18 Uhr.

Türkische Trommeln und Rap-Musik

Auf der Bühne wird es auch Musik geben. Sogar sehr ungewöhnliche. Dafür sorgt Theatermusiker Sebastian Undisz. Er erzählt, dass unter anderem eine Bassflöte zum Einsatz kommt, die er auf einem Basar in Bombay gekauft hat. Ebenso erklingen türkische Trommeln. Und weil das Ganze ja jung und frisch klingen soll, wird es auch einen Rap für Baba, den Geist der Lampe geben. Man darf also gespannt sein.

Gespannt darf man aber auch sein, wie es gelingt, die auch fürs Theater Vorpommern geltende 2G+-Regel umzusetzen. Denn sie bedeutet ja, dass Zugang nur Geimpfte und Genesene haben, die zusätzlich einen tagesaktuellen Corona-Test vorweisen können. Den zu bekommen, ist im Moment in Greifswald aber fast unmöglich, da alle Testzentren seit Donnerstag regelrecht überrannt werden. Normalerweise gibt es auch keine Tickets mehr für die Premiere von „Aladin und die Wunderlampe“. Aufgrund der Umstände wurden aber bereits welche zurückgegeben. Im Internet kann man den Kartenverkauf aktuell einsehen.

Von Reinhard Amler