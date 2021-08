Albumkritik: Darkside – Spiral

Stralsund

Es gibt Musik, die schafft es, den Hörer in absolute Bewegungslosigkeit zu versetzen. Denn jeder Sound, jede Nuance will aufgesogen und verstanden werden. Das Aufsaugen gelingt zwar sofort, das Verstehen aber meist erst beim vierten oder fünften Durchgang.

Das Storytelling und Sperrigkeit sind ähnlich wie bei Fever Ray, die Freude am Ausprobieren kennt man von den Einstürzende Neubauten, der Pop-Appeal erinnert an Alt-J und All Night Radio. Herauskommt Musik wie für eine spannende, dunkle Serie, in der es oft regnet.

Die mal mehr, mal weniger psychedelische Mixtur des New Yorker Duos Nicolás Jaar und Dave Harrington spielt mit Hörgewohnheiten. Hier klimpert’s und klappert’s, es zirpst, surrt und rauscht, dann gniedelt sich eine E-Gitarre durchs Bild. Wohldosierte Effekte geben der Stimme mehr Gewicht und Seltsamheit. Die wunderbaren Melodien zwischendurch halten alles zusammen. Und immer wieder tauchen Momente voller Anmut, Größe und Tiefe auf. Episch.

Bewertung: Soundtrack für eine Serie, in der es oft regnet – 5 von 5 Sternen

Von Kai Lachmann