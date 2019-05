Stralsund

Der Aldi-Markt im Real-Komplex im Stralsunder Stadtteil Andershof bleibt vorerst weiter geöffnet. Wie das Unternehmen auf Anfrage der OSTSEE-ZEITUNG mitteilte, sei der Mietvertrag für die Fläche erfolgreich verlängert worden. Ursprünglich war dem Discounter an diesem Standort zum 30. Juni die Kündigung ausgesprochen worden.

„Die Kündigung für unseren Markt im Real-Komplex in Stralsund-Andershof ist per Nachtrag aufgehoben worden. Die Filiale bleibt geöffnet“, sagte Aldi-Sprecher Axel vom Schwemm. Damit solle die Nahversorgung der Kunden weiter gesichert werden.

Aldi gilt dennoch weiter als einer der Hauptinteressenten für den Neubau eines Supermarktes auf einer Fläche des Immobilienentwicklers Fred Muhsal an der Greifswalder Chaussee – ganz in der Nähe des bisherigen Standortes am Real-Markt. Dort ringen Muhsal und die Stadtverwaltung mit dem zuständigen Forstamt allerdings weiter darum, ob der Bewuchs auf der Fläche als Wald einzustufen ist und demzufolge als schützenswert gilt. Bislang beantwortet das Forstamt diese Frage mit ja.

Konkrete Details zum Stand der Pläne nannte Aldi-Sprecher vom Schwemm noch nicht. „Da wir uns nachhaltig zu Stralsund bekennen, müssen wir uns im Zuge unserer langfristigen Standortstrategie natürlich fortlaufend mit Entwicklungsmöglichkeiten vor Ort befassen. Dafür befinden wir uns regelmäßig in konstruktiven Gesprächen mit potenziellen Partnern. Wir bitten um Verständnis, dass wir zu vertraulichen Gesprächsinhalten aber keine Auskunft geben mögen“, sagte er. Eine Verlängerung des Mietvertrages im Real-Komplex lässt darauf schließen, dass Aldi unter Umständen eher damit gerechnet hatte, den Markt am neuen Standort beziehen zu können und deshalb zunächst keine neuen Verhandlungen aufgenommen hatte.

Wie Muhsal während eines öffentlichen Vor-Ort-Termins im Februar sagte, habe es aber auch Gespräche mit Lidl und Norma gegeben. Außerdem sei auf dem 1,2 Hektar großen Areal der Bau eines Kindergartens sowie einer Seniorenwohnanlage geplant. Wann mit der Bebauung begonnen werden kann, ist nach wie vor offen.

Benjamin Fischer