Alkoholisierte Radfahrerin kollidiert in Stralsund mit Pkw

Stralsund

Eine Radfahrerin ist am Donnerstagabend in Stralsund mit einem parkenden Pkw kollidiert und hat dadurch am Fahrzeug einen Schaden von etwa 200 Euro verursacht. Wie die Polizeiinspektion Stralsund am Freitag weiter mitteilte, war die 32-Jährige aus Chemnitz mit dem Fahrrad auf dem Gehweg von der Semlower Straße kommend in Richtung Am Fischmarkt unterwegs. Als die Frau über den Bordstein auf die Straße fuhr, verlor sie das Gleichgewicht und kollidierte mit dem Auto.

Bei der Aufnahme des Unfalls stellte sich heraus, dass die Radfahrerin erheblich alkoholisiert war. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 2,06 Promille. Außerdem räumte die Frau einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum ein. Ein Arzt entnahm der Frau eine Blutprobe. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Von OZ