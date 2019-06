Stralsund

Auf der Stralsunder Hafeninsel ist alles für das größte Angelevent des Jahres in Deutschland – die Fishing Masters 2019 – vorbereitet. Mehr als 100 Aussteller haben hier ihre Zelte aufgeschlagen. Mehr als 10 000 Besucher erwartet Veranstalter Siegfried Götze von der Royal Fishing Kinderhilfe am 21. und 22. Juni in der Hansestadt. Die gemeinnützige Organisation leitet und finanziert Lehrgänge zur Fischereischeinprüfung für Kinder und Jugendliche, die in Kinderheimen leben, auch in MV.

Die Stars der Angelszene sind dabei

So viele Welt-, Europa- und Deutsche Meister, Teamangler und Experten für spezielle Angeltechniken wie bei dieser Angel-Show werden nirgendwo anders an einem Gewässer versammelt sein. Zudem sind als prominente Botschafter des Hilfsprojektes Royal Fishing Kinderhilfe unter anderem die Schauspieler Fritz Wepper, Anja Schüte, Matthias Schloo und Bernd Herzsprung, Showmaster Harry Wijnvoord und TV-Koch Mike Süsser dabei.

Die Hamburger Schauspieler Anja Schüte und Bernd Herzsprung sind vom Flair der Stralsunder Hafeninsel sehr angetan. „Ich bin das erste Mal in der Hansestadt und total begeistert““, erklärte Anja Schüte. Sie sei absolut seefest und angle seit gut zehn Jahren in ihrer Freizeit. Die unter anderem aus TV-Serien, wie „Forsthaus Falkenau“ „Die Bergretter“ und „Um Himmels Willen“, bekannte Darstellerin freut sich auf die tausenden Petrijünger, die am Samstag und Sonntag bei den Fishing Masters dabeisein werden.

13-Jähriger traf Showmaster Harry Wijnvoord

An das Treffen mit Harry Wijnvoord wird Jan Luca Zentner aus Stralsund noch lange zurückdenken. Der 13-Jährige, der gerade seine Fischereischeinprüfung abgelegt hat, traf den Showmaster am Freitag vor dem Ozeaneum. Dieser gab ihm so manchen Tipp für die Hobbyfischerei. Der Stralsunder Nachwuchsangler freut sich vor allem auf die Angelprofis, die am Sonnabend und Sonntag auf der Stralsunder Hafeninsel und bei kleinen Ausfahrten den Gästen viele Tricks und Kniffe verraten werden.

Großes Programm auf zwei Showbühnen

Die Besucher können Kajak-, Belly- und Hausbootvorführungen, Törns auf dem Strelasund, einen Drillwettbewerb am Simulator, Vorführungen von Casting-, Raub- und Friedfischexperten sowie Kochshows, eine Tombola und Interviews auf zwei Showbühnen erleben. Für die musikalische Umrahmung sorgen zum Beispiel The Marching Saints aus Rostock und der Sassnitzer Shantychor.

Freier Eintritt auch auf der „Gorch Fock I“

Der Landesanglerverband (LAV) begrüßt auf seiner Bühne – der „LAV-Show-Kombüse“ – am 22. Juni unter anderem Landwirtschafts- und Umweltminister Dr. Till Backhaus ( SPD) und die Fischerkönigin des Landes, Jeanette Dehmel. LAV-Moderator Norbert Bosse erwartet an beiden Tagen Spitzenköche aus MV zu Koch-Events. Die Profis und Gäste zaubern vor den Augen des Publikums Köstlichkeiten aus frischem Fisch, der in heimischen Gewässern gefangen wurde. Auf der „Gorch Fock I“ feiert die Zeitschrift „Blinker“ ihren 50. Geburtstag. Der Eintritt ist hier ebenso frei wie für das gesamte Veranstaltungsgelände.

Mehr als 20 Anbieter sind außerdem auf einer Foodtruck-Meile auf der Hafeninsel zu finden. Die große Angelshow vor dem Ozeaneum findet am Samstag, dem 22. Juni, von 10 bis 18 Uhr, und am Sonntag, dem 23. Juni, von 11.30 bis 18 Uhr statt.

Mehr zum Thema:

Auswertung: Das sind die Besten beim „Fisch des Jahres 2018“

Volker Penne