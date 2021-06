Alle an Board! Stralsunder Kinder und Jugendliche setzen Segel

Stralsund

Es ist Zeit frische Seeluft zu schnuppern: Am 7. Juli treten 28 Kinder und Jugendlichen zu einer sechsstündigen Segelausfahrt an. „Kinder und Jugendliche können von den unterschiedlichsten Problemen betroffen sein, etwa gesundheitliche Einschränkungen, aber auch psychische Anfälle. Gerade die Zeit der Corona-Pandemie machte die Situation nicht einfacher“, so Prof Dr. Johannes Plath, Mitglied des Stralsunder Rotary Clubs und Organisator des maritimen Events.

Die Teilnehmer stammen alle aus Kliniken der Umgebung. Die Segelausfahrt zielt darauf ab, den jungen Menschen eine positive Erfahrung zu bereiten. Die Teilnehmer können aktiv mitsegeln, Knoten binden und auf dem Wasser navigieren. Zeitgleich sollen die Kinder mit ihrer Heimat vertrauter gemacht, aber auch auf Nachhaltigkeitsthemen aufmerksam gemacht werden.

„Die Kinder sollen vor allem die Schönheit sehen, die das Meer zu bieten hat, aber auch wo Problematiken liegen“, sagt Prof. Dr. Johannes Plath. Begleitet wird der Ausflug von Pädagogen des Deutschen Meeresmuseums, die den Kindern und Jugendlichen spielerisch wissenswerte Inhalte über das Meer vermitteln.

Die Teilnehmer werden auf dem Missionskutter Elida aus Greifswald und dem Kutter Erna segeln. Das Projekt ist die Fortführung der „Christian Müther Gedächtnisfahrt“ - die von 1990 bis Einsetzen der Corona-Pandemie - asthmakranken Kindern regelmäßig Segelfahrten ermöglichte.

Von Pascal Bauser