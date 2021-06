Alles neu im Stralsunder Strandbad: Worauf sich Badegäste freuen können

Stralsund

Die Umgestaltung des Stralsunder Strandbades schreitet unaufhörlich voran. Während auf der einen Seite die ersten Badegäste in der Sonne braten und Kinder im 15 Grad warmen Strelasund planschen, bearbeiten auf der anderen Seite schwere Maschinen die Spundwand.

Der Strand soll deutlich größer werden. Dafür wurde erst die marode Spundwand entfernt. Auf einer Länge von rund 500 Metern wurden zuletzt über 500 neue Bohlen in den Boden gerammt. Auch die zwischenzeitlich entstandene „Stralsund Wall“ ist mittlerweile verschwunden.

Nun übertönt das Gebrumme der Bagger das Sundrauschen. Doch die ersten Badegäste stören sich daran kaum. Es zählt die Vision. In wenigen Monaten soll der Freizeitbereich Sundpromenade eine ganz neue Erholungsqualität für Bürger – und auch Urlauber bieten. „Die neue Spundwand wird Ende Juli fertig sein“, berichtet Bauamtsleiter Stephan Bogusch. Bis November soll der erste Bauabschnitt abgeschlossen sein.

Erste Bauphase bis November abgeschlossen

Die alte Spundwand stammte aus dem Jahr 1974. Aufgrund des maroden Zustandes mussten Bagger diese komplett herausziehen. Nun wird zusätzlich zur neuen Spundwand eine Drainage installiert, die das überschüssige Wasser abfließen lässt. Dadurch soll der Sand angenehm trocken bleiben. „Das Wasser kann nicht natürlich abfließen, daher verlegen wir Rohre“, sagt die Projektleiterin der Baustelle, Irina Zimmer.

Projektleiterin Irina Zimmer und Stephan Bogusch erinnern sich noch genau: Die zwei Steine waren tief im Sand versunken und deshalb den Baggern im Weg. Quelle: Barbara Waretzi

Unterstützt wurden die Arbeiten vom bayrischen Unternehmen Göllwitz. Die Mitarbeiter pendeln jede Woche nach MV. Von Montag bis Donnerstag arbeiten sie auf der Baustelle, übernachten in Containern, bevor es für das Wochenende wieder nach Hause geht. „Das Einreiseverbot erschwerte die Zusammenarbeit“, erzählt die Projektleiterin. Dennoch sei man im Zeitplan. Auch weil man sonst auf Firmen aus der Region setzen würden.

Auf der Baustelle liegen noch die maroden Reste der alten Spundwand rum. Quelle: Barbara Waretzi

„Wir liegen gut in der Zeit“, sagt auch Bogusch. Die erste Phase soll bis November abgeschlossen werden. Dazu werden neben Spundwand und Drainage, Geländer sowie drei mobile Treppenabgänge errichtet.

Stralsunder können sich auf Seebrücke freuen

Für den zweiten Bauabschnitt ist die Seebrücke geplant. Derzeit befinde sich diese jedoch noch in der Planung. „Die Seebrücke kommt auf jeden Fall“, versichert Bogusch. Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) sei sogar von der Bürgerschaft beauftragt worden, zu prüfen, ob direkt auf der Brücke eine gastronomische Einrichtung möglich wäre.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Vision von einem schönen Strandbad mit Wassertreppe

Die Projektleiterin, Irina Zimmer, freut sich schon sehr auf die Wassertreppe, für die bereits fleißig gebaggert wird. Quelle: Barbara Waretzi

In der dritten und letzten Phase ist die Gestaltung der Freiflächen vorgesehen. Hier wurde man von spanischen Stränden inspiriert, so sollen direkt am Strand Fitness-Geräte aufgestellt werden. Der neue Abschnitt ist vorrangig nicht zum Baden vorgesehen, dennoch wird im Anschluss des Lindauer Rondells eine Wassertreppe aus Beton gegossen. Diese ermöglicht neben den drei weiteren mobilen Treppen Zugang zum Wasser. „Unser Konzept verbindet Baden am Strand und Freizeit, so kann man nur wenige Minuten vom Welterbe entfernt, seinen Nachmittag ausklingen lassen“, erklärt Bogusch.

200 Jahre Baden im Strelasund Am 2. Juni feierte das Strandbad gleich zwei Jubiläen. Zum einen wurde es vor zehn Jahren eingeweiht. Zum anderen badeten vor 200 Jahren die ersten Stralsunder im Strelasund. Im Jahre 1821 gründete Johann Gottfried Bliese die Badeanstalt am Knieperthor, auf Höhe des heutigen Restaurants „Ventpils“. Damals war sie über die Samowstraße zu erreichen. Dieser Weg existiert auch heute noch. In der Stralsunder Zeitung lautete es: „Heute den 1sten Juny hielt das Wasser 15 Grad Reaumur. J.G. Bliese in der Bade-Anstalt“. Am Donnerstag war das Wasser sogar genauso warm wie damals. Der gebürtige Wolgaster zog 1821 nach Stralsund und erhielt dort das Bürgerrecht. Als Gast- und Badewirt war er so einige Jahre tätig, bevor er am 18. März 1847 im Alter von 55 Jahren verstarb. Er hinterließ die Stralsunder mit der Möglichkeit, fortan im Strelasund baden zu können.

Wann genau die Bauarbeiten komplett abgeschlossen werden können, ist vorerst noch unklar. „Wir arbeiten gerade noch an Förderungen für die zweite und dritte Bauphase“, erklärt Zimmer. Die diesjährige Badesaison muss daher noch ohne den neuen Strand auskommen.

Von Barbara Waretzi