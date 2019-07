Stralsund/Altefähr

Stralsund hat jetzt auch ein eigenes Festival für elektronische Tanzmusik (EDM – Electronic Dance Music). Nur nicht in der Hansestadt, sondern im Hafen von Altefähr auf Rügen an der Buhne 9. Also tanzen zwischen Segelschiffen mit Ausblick auf Rügenbrücke, Speicher und Ozeaneum. Dass das „ Allet Fähr“-Festival auf der anderen Seite des Sunds stattfand, hat seinen Grund. „Wir dürfen dort bis 1 Uhr laute Musik spielen“, sagt Veranstalter Philipp Klemann (26). „In unserer Hansestadt ist es schwieriger, dafür eine Erlaubnis zu bekommen. Meist gehen solche Veranstaltungen nur bis 22 Uhr. Aber wir arbeiten daran“, sagt der 26-jährige Stralsunder.

Denn Barkeeper Kleemann und sein Geschäftspartner Arne Möhring (25), die zusammen in der Badenstraße seit Februar 2018 die Schau-Segelmacherei und die Bar Wasserstoff betreiben, wollen jungen Stralsundern Abwechslung bieten. „Wir haben selbst Bock auf die Musik und jetzt auch die Mittel dafür“, sagt Kleemann. „Wir gehen am Wochenende gern in die Werkstatt. Aber viele Alternativen hat Stralsund nicht. Und da wir handgemachte elektronische Musik lieben, wollen wir das mit möglichst vielen Menschen teilen.“ Einen Ausblick auf den Elektrostil des „ Allet Fähr“ gab es bereits über die Initiative Küstenkosmoz bei den Hafentagen. Auch da hatte sich das Duo mit anderen jungen, kreativen Stralsundern engagiert.

Allet Fähr Open Air - mit Blick auf Stralsund. 😀🌈 Gepostet von Ostsee-Zeitung Stralsund am Samstag, 20. Juli 2019

Gelungene Premiere trotz Regen

Die Festival-Premiere am Sonnabend fanden die Veranstalter gelungen. Trotz Regen kamen zwischen 14 Uhr und 1 Uhr rund 400 Besucher zum Feiern nach Altefähr. Sie tanzten dort unter anderem zum Sound der Stralsunder DJs Frank Breithaupt und Der Schamane, beide vom Label Küstenliebe. Unterstützung gab es von Künstlern des Berliner Exit-Kollektivs.

Wassertaxi sammelt Spenden für Stralsunder Hospiz

„ Allet Fähr“ klingt nach Fairtrade. Doch so weit sind die Macher nicht. „Noch haben wir den grünen Stempel nicht drauf“, sagt Kleemann. „Der Name ist ein Wortspiel. Aber wir bezahlen unsere Leute fair und passen die Preise der Getränke so an, dass sich junge Leute aus der Region diese leisten können.“ Wirtschaftlicher Erfolg war Kleemann und Möhring beim ersten Open-Air dabei zweitrangig. Der Eintritt war frei, Besucher konnten einen Beitrag für die Veranstalter spenden. Auch das eingerichtete Wassertaxi von der Bootsvermietung mit Biss, das zwischen der Stralsunder Mole und Altefähr pendelte, sammelte Spenden – für das Stralsunder Hospiz.

Festival mit nachhaltigem Konzept auf Rügen

Das Season-Festival am Binzer Strand. Quelle: Christian Rödel

Ein neues Festival gab es über das Wochenende zeitgleich auch in Binz auf Rügen. Von Donnerstag bis Sonntag feierten dort hunderte Besucher mit Musikern der alternativen Sparte den Auftakt des Season-Festivals, das von der Neubrandenburger Firma „Tonkonzept“ organisiert wurde. Nach Aussage von Kerstin Biller, Veranstaltungsleiterin der Binzer Kurverwaltung, hatte das Neubrandenburger Eventunternehmen das stimmigste Konzept, zu dem auch ein konsequentes Nachhaltigkeitsprinzip zählt. Es durfte zum Beispiel kein Plastemüll anfallen und an den Verkaufsständen nur Teller, Gläser und Besteck aus wiederverwertbaren Materialien ausgegeben werden.

Nächste Premiere: Trapa-Trapa-Beach in Sellin

Will mit seinem Trapa-Festival in Sellin neuen Input in die Region bringen: Danko Lewin vom Tonstudio Kassettenmix. Quelle: privat

Ganz frisch in Vorpommern und auch ohne Eintritt ist das EDM-Festival „ Trapa Trapa Beach“, das am kommenden Wochenende in Sellin seine Premiere feiern wird. „Wie die Stralsunder Jungs mit ihrem Open-Air in Altefähr will ich auch neuen Input in die Region bringen“, sagt der Tontechniker Danko Lewin (35), der selbst unter dem Pseudonym Harro Triptrap Downtempo auflegen wird. „Ich liebe solche Veranstaltungen aus meiner Zeit in Rostock und Berlin. Dort gibt es immer viel positive Energie. Aus diesem Lebensgefühl heraus ist auch das Trapa-Festival entstanden.“ Sein noch im Aufbau befindliches Tonstudio Kassettemix kooperiert dafür mit Inselklang. Über zwei Tage wird das Rügener Event-Kollektiv den Südstrand mit Künstlern wie Bonjour Ben, Commander Love oder Judith van Waterkant, die unter anderem auf dem bereits etablierten „Tag am Meer“ in Prora aufgelegt hat, bespielt. „Wir gucken, was gerade in den Großstädten geht“, sagt Lewin. „Und holen das Gute zu uns an die Küste. Für eine schöne Zeit am Strand.“

Mehr lesen:

Der Stoff, aus dem die Segel sind

Festival mit Ausnahme-Musikern jenseits des Mainstreams

Kay Steinke und Christian Rödel