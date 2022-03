Der Bundestag behandelt am 17. März in fünf unterschiedlichen Vorschlägen, ob es in Zukunft eine allgemeine Impfpflicht geben wird. Die Abgeordneten sollen nach ihrem Gewissen abstimmen. Wir haben Anna Kassautzki, Erik von Malottki (beide SPD), Claudia Müller (Grüne), Philipp Amthor (CDU), Enrico Komning und Leif-Erik Holm (beide AfD) gefragt, wie sie abstimmen werden – und wie es um ihren eigenen Impfstatus bestellt ist.