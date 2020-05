Allstars Sportsbar in Stralsund: Wie Fußballfans ihre Stammkneipe gerettet haben

Stralsund

Für die Fußballfans geht es am Sonnabend wieder ein Stück zurück in die Normalität. Sobald der Ball in den ersten beiden Ligen wieder rollt, gehen auch die Fernseher in der Allstars Sportsbar in Stralsund wieder an. „Ich habe lange gehofft und jetzt haben wir die Zusage, dass wir auch wieder öffnen dürfen“, freut sich Betreiber André Hillmann.

Bayern-Fan Hillmann verpasste umsatzstärkste Zeit

Seit Anfang März blieb die Tür seiner Bar geschlossen, denn der Sammelpunkt für alle Fußballverrückten der Region öffnet nur, wenn Fußball läuft. „Die zwei Monate, die jetzt geschlossen waren, sind sonst meine umsatzstärkste Zeit. In allen Wettbewerben fallen sonst jetzt die Entscheidungen“, erklärt Hillmann, der sich als Bayern-Fan auch persönlich freut, dass wieder gespielt wird. Der 42-Jährige rechnet damit, dass er zumindest sechs seiner zwölf Tische und die Stehtische vor der Tür öffnen kann und somit etwa 50 Gäste Platz finden.

Möglich ist das, weil das Allstars als Speisewirtschaft angemeldet ist und diese seit dieser Woche wieder Gäste empfangen können. „Insgesamt habe ich die Zeit aber wohl besser überstanden, als viele andere. Ich habe jedes Jahr geschlossen, wenn Sommer- oder Länderspielpause ist, weil dann keiner kommt. So war das für mich keine ungewohnte Situation“, erzählt André Hillmann und verweist dabei auch auf einen positiven Effekt in der Krise: „Die Solidarität unter den Gastwirten hat sich enorm verbessert.“

Gäste retteten Hillmanns Laden mit Gutscheinen

André Hillmann kann wieder öffnen. Rund 50 Leute darf er insgesamt bewirten. Quelle: Niklas Kunkel

Die Solidarität seiner Stammkunden sorgte auch dafür, dass er gut durch die etwa zwei Monate ohne Betrieb gekommen ist. Schon kurz nach der Schließung gab der Stralsunder Gutscheine aus, die reißenden Absatz fanden. Am ersten Tag hatte er etwa 40 Rückmeldungen, inzwischen haben über 100 Gäste unter dem Titel „Retter des runden Leders“ eine Urkunde erstanden. „Für die Großzügigsten werde ich im Eingangsbereich eine „Hall of Fame“ einrichten, wo Fotos von den Gästen und Stammkunden hängen.“

Auch sonst war die Hilfsbereitschaft für den Gastronomen groß. Er bekam Essen und Getränke geschickt, sogar ein Fan aus Südafrika beteiligte sich und sendete mit einem Augenzwinkern ein Paket mit Grundnahrungsmitteln an den Strelasund. Sogar ein Gutschein für eine Erlebnisreise erreichte ihn. „Das ist ein tolles Gefühl, wenn alle sofort helfen. Der Zusammenhalt macht einen großen Teil der Bar aus“, zeigt sich der Wirt, der mit der Sportsbar bald ins achte Jahr geht, beeindruckt.

Diese besondere Kultur sorgt auch dafür, dass die kleine Bar in der Mühlenstraße in der nächsten Ausgabe des Fußballmagazins 11Freunde in einer Deutschlandreise der wichtigsten Fußballorte auftaucht. „Das ist schon ein kleiner Ritterschlag“, freut sich André Hillmann.

Barbetreiber arbeitete aus Aushilfe im Supermarkt

Auf der faulen Haut lag Hillmann während der Schließung derweil nicht. Neben kleinen Renovierungsarbeiten im Laden arbeitete er als Aushilfe im Supermarkt. „Da gab es eine kleine Absprache mit der Marktleiterin – auch wenn sie Dortmund-Fan ist, sind wir befreundet“, scherzt er und schiebt nach: „Ich hätte auch Klos geputzt, oder sonst was gemacht. Ich will nicht, dass man denkt, dass ich einfach nur rumsitze und eine Art Almosen kassiere.“

Strenge Regeln für den Betrieb

Dafür hat er ab Freitag keine Zeit mehr. Als Testlauf für den Betrieb während der Spiele, will er bereits einen Tag zuvor öffnen, um die Abläufe zu proben. „Die Gäste müssen jetzt reservieren und ihre Daten angeben, damit man mögliche Infektionsketten nachverfolgen kann. Außerdem ist natürlich wichtig, die Leute so zu positionieren, dass alle Regeln eingehalten werden“, erklärt Hillmann seinen Plan. Wenn der aufgeht, kehrt für die Fußballfans am Sonnabend ein bisschen mehr Normalität zurück.

Von Niklas Kunkel